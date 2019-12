Teresa Rocha, 71 anos, sepultamento hoje às 16h30, no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais.

Ivone Claussen Schreiner, 93 anos, cremação hoje, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.

Mauricio Antônio de Souza, 29 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Marco Antônio Coelho da Silva, 62 anos, cremação hoje às 16h30, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.

Ângela Siqueira Paris, 77 anos, sepultamento hoje às 15h, no Cemitério Santo Ângelo, em Campo Largo.

Adamir Ribas, 87 anos, sepultamento hoje às 14h, no Cemitério Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Elaine do Rocio Baschta Goncalves, 56 anos, sepultamento hoje às 11h, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Dunimir Luis Nichele, 82 anos, sepultamento hoje às 14h, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande.

Odete de Cassia Oliveira, 60 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, em Piraquara.

José de Sousa Porto, 73 anos, sepultamento hoje às 16h, no Cemitério São Gabriel, em Colombo.

Celia Maria Cesar Silva Marodin, 77 anos, sepultamento hoje às 10h, no Cemitério Parque Iguaçu.

Edson Luiz Cordeiro Borges, 47 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, em Piraquara.

Analia Gois de Matos, 74 anos, sepultamento hoje às 15h, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Pedro Rosental de Oliveira Filho, 75 anos, sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Reserva.

Gastão Luiz Ceccato, 84 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Benedicto Baldri de Mello, 86 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Maria Balbina Damasceno Trevisan, 85 anos, cremação hoje às 14h, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.

Luciane Vulcanis Scuissiatto, 48 anos, sepultamento hoje às 11h, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Regina Celia Iwanowski, 61 anos, sepultamento hoje às 17h, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

João Carlos Lopes da Silva, 43 anos, sepultamento hoje às 16h, no Cemitério Vaticano, em Almirante Tamandaré.

Sebastião Vieira da Luz, 77 anos, sepultamento hoje às 9h, no Cemitério Vaticano, em Almirante Tamandaré.