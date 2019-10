Nome: ELIO DE JESUS PAES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: ENGENHEIRO(A)

Nome do Pai: MARCOS DE JESUS PAES

Nome da Mãe: OLINDINA PEREIRA PAES

Cônjuge: DINORA FREIRE PAES

Número da FAF: 013488/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 20:30h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: DAVI STRAPASSON DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: TIAGO DANTAS DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: CAROLINE DE CASSIA STRAPASSON

Número da FAF: 013487/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MATERNIDADE CURITIBA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL N. SRA. DO ROSARIO (COLOMBO)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS FONSECA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 17 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai:

Nome da Mãe: EDNEIA DOS SANTOS FONSECA

Número da FAF: 013485/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO CONTENDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: MARIA DE LURDES BORGES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE MATOSO DAS NEVES

Nome da Mãe: NAIR BATISTA GOMES

Cônjuge: MARCILIO TEIXEIRA SOARES

Número da FAF: 013484/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM MUN DE REBOUÇAS/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: MARCEL TABORDA GONCALVES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 28 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: LUIZ CARLOS GONCALVES

Nome da Mãe: ELECIR MARIA TABORDA TAKAHACHI

Número da FAF: 013483/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – PASTOR RODOLFO WEIDMANN/JARDIM HOLANDES/PIRAQUARA/PR

Local do Velório: OUTROS – BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605

Nome: MARINA PIRES DE ANDRADE

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai: IRENO FERREIRA DE ANDRADE

Nome da Mãe: ONALDINA PIRES DE ANDRADE

Número da FAF: 013480/2019

Local do Falecimento: OUTROS – MATAGAL CHACARA TONI MULLER PLANALTO PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555

Nome: CARLOS ALBERTO PIASECKI

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: MIECIO PIASECKI

Nome da Mãe: MARIA DA LUZ PIASECKI

Cônjuge: CARMEN PIASECKI

Número da FAF: 013479/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 3 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: ADEMIR COLACO RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: DORVALINO DA SILVEIRA RODRIGES

Nome da Mãe: MALVINA COLACO RODRIGUES

Cônjuge: VERA LUCIA DE AZEVEDO RODRIGUES

Número da FAF: 013478/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: ETELVINA DA CONCEICAO ASNUTH

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SEBASTIAO JACINTO

Nome da Mãe: ANNA FRANCISCA

Cônjuge: REYNALDO ASNUTH

Número da FAF: 013477/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA GABRIEL RIBEIRO SITIO CERCADO CTBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: RAFAEL LEMOS DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 30 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: VILMAR LEMOS DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA LUIZA COZERES DOS SANTOS

Número da FAF: 013475/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO JOÃO BATISTA – CAXIMBA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: EDGARD TONINO DIAS

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE

Nome do Pai: EDGARD PEDREIRA DIAS

Nome da Mãe: ASSUNTA TONINO DIAS

Cônjuge: ALCINIRA LEAL PAIVA DIAS

Número da FAF: 013473/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 2 DO CEM MUN DO SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: ERASTO MARQUES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: BATISTA AUGUSTO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA DOLORES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 013472/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BAIRRO LIBERDADE COLOMBO PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: NESTINA FERREIRA MACHADO DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAQUIM FERREIRA MACHADO

Nome da Mãe: TIBURCIA MARIA DE MOPURA

Cônjuge: JOAO MARIA VIDAL DOS SANTOS

Número da FAF: 013471/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA BATISTA/NOVO MUNDO

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: DELANE RODRIGUES MENDONCA DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENEDITO RODRIGUES MENDONCA

Nome da Mãe: EUNICE RODRIGUES CABRAL

Cônjuge: GILSON BAPTISTA DA SILVA

Número da FAF: 013469/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: EVA TEIXEIRA DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: JOSEFA DE SOUZA

Cônjuge: OTAVIO ALVES DE SOUZA

Número da FAF: 013468/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: JOAQUIM BENEDITO RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: ANTONIO RODRIGUES MALAQUIAS

Nome da Mãe: BENEDITA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MARIA LUZIA FLOZINO

Número da FAF: 013467/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: DELANE RODRIGUES MENDONCA DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENEDITO RODRIGUES MENDONCA

Nome da Mãe: EUNICE RODRIGUES CABRAL

Cônjuge: GILSON BAPTISTA DA SILVA

Número da FAF: 013469/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: EVA TEIXEIRA DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: JOSEFA DE SOUZA

Cônjuge: OTAVIO ALVES DE SOUZA

Número da FAF: 013468/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: JOAQUIM BENEDITO RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: ANTONIO RODRIGUES MALAQUIAS

Nome da Mãe: BENEDITA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MARIA LUZIA FLOZINO

Número da FAF: 013467/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998