Nome: TAPIR DE MACEDO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: THEOTONIO DE MACEDO

Nome da Mãe: ZULMIRA DE MACEDO

Cônjuge: LIDIA MULLER DE MACEDO

Número da FAF: 013436/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA EM PORTO BELO/SC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: ROSENILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERREIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 33 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA JOSE CARDOSO

Cônjuge: FRANCISCO BRAZ FERREIRA

Número da FAF: 013432/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – ESCOLA MUNICIPAL DE DR ULYSSES

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: FUNERÁRIA BOM ANJO (DOUTOR ULYSSES – PR) (41) 3662-1529

Nome: VILMA MARIA NOTI

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SALVADOR PADETI

Nome da Mãe: EMILIA MARTINS PADETI

Cônjuge: JOSE NOTTI

Número da FAF: 013429/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: IGREJAS – SALÃO – IGREJA SANTO ARNALDO JANSSEN . SÃO JOSÉ DOS PINHAIS /PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308

Nome: ROZALIA LINDENBERG

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO IURKO

Nome da Mãe: MARTA IURKO

Cônjuge: GILBERTO MANFREDO LINDENBERG

Número da FAF: 013428/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: MARINA TIRADO ALONSO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL TIRADO BERNA

Nome da Mãe: ENGRACIA ALONSO GUIPADA

Cônjuge: MAURO MARTURELLI

Número da FAF: 013426/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DA LAPA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA LAPA – PR

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 99188-0737

Nome: MARIA DO CARMO DE LARA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO RIBEIRO DE LARA

Nome da Mãe: EMILIA RIBEIRO DE LARA

Número da FAF: 013423/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 2 DO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 19 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: MARCIO JOSE VIEIRA

Nome da Mãe: GIZELE DAIANE DA SILVA

Número da FAF: 013422/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE MARINGÁ PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: MURICY (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3096-0055

Nome: ANA PAULA MARINHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 30 ano(s)

Profissão: CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai: JOSE MARINHO

Nome da Mãe: MARILENE RODRIGUES MARINHO

Número da FAF: 013420/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO JOÃO BATISTA EM ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-1206

Nome: IVETE FERREIRA DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM

Nome do Pai: ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS

Nome da Mãe: GERMINA MARIA COSTA DOS SANTOS

Cônjuge: JOSE APARECIDO DONIZETELIMA

Número da FAF: 013421/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: RENATO LUIZ LOBO MIRO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO

Nome do Pai: MARIO MIRO FILHO

Nome da Mãe: EUNICE LOBO MIRO

Cônjuge: CORDELIA MARIA CINTHIA FERRONI MIRO

Número da FAF: 013418/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: ALEXANDRINA MARIA GALHARDO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE AMANCIO DOS REIS

Nome da Mãe: MARIANNA FRANCISCA DE JESUS

Cônjuge: ANTONIO GALHARDO

Número da FAF: 013417/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE MATINHOS PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MATINHOS (MATINHOS – PR) (41) 3453-1029

Nome: DELCI ZORTEA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSE ZORTEA

Nome da Mãe: DEONIZIA ZORTEA

Número da FAF: 013416/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: MARIA VALACIR VIEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: CASTURINA FRANCISCA RODRIGUES

Número da FAF: 013415/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento: PARQUE MEMORIAL GRACIOSA (QUATRO BARRAS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: ESTHER CARDOSO BARBOZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAQUIM CARDOZO

Nome da Mãe: PALMIRA ALVES

Número da FAF: 013414/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAP 01 MUNICIPAL DO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: ROBERTO PEREIRA STREITEMBERGER

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO

Nome do Pai: AFONSO STREITEMBERGER

Nome da Mãe: PLACEDINA PEREIRA STREITEMBERGER

Cônjuge: MARLIZA MOTTER STREITEMBERGER

Número da FAF: 013413/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 20:30h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: EURICO RIBEIRO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: JOSE RIBEIRO

Nome da Mãe: PEDRA RIBEIRO FERREIRA

Cônjuge: NAIR GONCALVES RIBEIRO

Número da FAF: 013412/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: EMILIA PIEPER

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 104 ano(s)

Profissão: COSTUREIRO(A)

Nome do Pai: GUILHERME LUBKE

Nome da Mãe: MARIA LUBKE

Cônjuge: CEZEFREDO PIEPER JUNIOR

Número da FAF: 013411/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: EDMUNDO FERNANDO FLEISCHER

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: KURT FLEISCHER

Nome da Mãe: AGDA FLEISCHER

Cônjuge: IVONE FLEISCHER

Número da FAF: 013410/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAP SANTA RITA DE IRATI

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS DA LAPA (LAPA/PR) (41) 3622-6317

Nome: MARIA TEREZA MUNHOZ CAMPELO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENTO NUNHOZ DA ROCHA

Nome da Mãe: CARLOTA BATISTA MUNHOZ DA ROCHA

Cônjuge: LUIZ GONZAGA CAMPELO

Número da FAF: 013409/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: MARLENE GARBIN BALDO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: HERMELINDO GARBIN

Nome da Mãe: PIERINA ELVIRA ARTIFON GARBIN

Cônjuge: ANTONINHO HENRIQUE BALDO

Número da FAF: 013408/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MURILO ANASTACIO DA COSTA

Nome da Mãe: MARIA ROSALINA DA SILVA

Cônjuge: JOAO BATISTA PDRO DE CARVALHO

Número da FAF: 013407/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA LUZ CURITIBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: LUCIA CORSINI DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ALDROVANDO CORSINI

Nome da Mãe: ANA PAULINO DE OLIVEIRA CORSINI

Número da FAF: 013406/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: HONORINA DA CONCEICAO SENA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: IZILDA DA CONCEICAO SENA

Cônjuge: GIUSEPE PASQUALATO

Número da FAF: 013405/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 13:30h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: JOSICLEIS DA SILVA RIBEIRO

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 42 ano(s)

Profissão: DOMÉSTICA

Nome do Pai: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA DOROTEIA DA SILVA

Cônjuge: MARCOS ANTONIO RIBEIRO

Número da FAF: 013404/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: DILZA MARIA DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE MOYSES DOS PASSOS

Nome da Mãe: MARIA MOREIRA DOS PASSOS

Cônjuge: GENTIL JOAO DOS SANTOS

Número da FAF: 013402/2019

Local do Falecimento: OUTROS – RUA IPE Nº 193 – SANTA MARIA – PIRAQUARA -PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: SÃO FRANCISCO FILIAL 07 (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-2223

Nome: NEUZA OLIVEIRA SARAIVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM

Nome do Pai: SEGIO DE ABREU OLIVEIRA

Nome da Mãe: NOEMIA ARAUJO OLIVEIRA

Cônjuge: NERY SARAIVA

Número da FAF: 013401/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: SONIA MARIA SOARES

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: RAUL SOARES

Nome da Mãe: HELENA VIEIRA SOARES

Número da FAF: 013400/2019

Local do Falecimento: UPA – FAZENDINHA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PORTAO /CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: CLEUZA SOUZA SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai: EDUARDO DE SOUZA SANTOS

Nome da Mãe: EDI BISPO DOS SANTOS

Número da FAF: 013399/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: APARECIDA COSTA NUNES

Data do Falecimento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ROMUALDO JOSE NUNES

Nome da Mãe: CLEMENCIA COSTA NUNES

Número da FAF: 013398/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA ADRIANO EM COLOMBO – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003