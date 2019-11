Nome: CHRISTOPHER ROBINSON GOMES

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: HERCULANO DE SOUZA GOMES

Nome da Mãe: ISABEL CRISTINA GOMES

Número da FAF: 014840/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 1 CEMITÉRIO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: MAURO REICHMANN BELLINI

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: MOYSES BELLINI

Nome da Mãe: ALDA REICHMANN BELLINI

Número da FAF: 014839/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 1 MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: LORY SPIER GEWEHR

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: THEODORO SPIER

Nome da Mãe: ALVIRA DIEFFENTHAELER SPIER

Cônjuge: ALFREDO GEWEHR

Número da FAF: 014838/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 – AGUA VERDE

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: ITELVINA VIEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: ESTATÍSTICO(A)

Nome do Pai: VICENTE MARTIN

Nome da Mãe: DOMINGA JULIANI MARTIN

Cônjuge: ANTONIO VIEIRA NETO

Número da FAF: 014837/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL PARANAGUÁ – RUA NESTOR VICTOR Nº 222 – CENTRO – PARANGUÁ/PR.

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 04 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: ANA LUCIA PESCH MARTINS

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: GERALDO MARCONDES MARTINS

Nome da Mãe: MIRACY PESCH MARTINS

Número da FAF: 014836/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: IGREJAS – 1 IGREJA BATISTA RUA BENTO VIANA 1200

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: JORGE UBIRAJARA RODRIGUES

Data do Falecimento: sábado, 2 de novembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai:

Nome da Mãe: LAURINDA RODRIGUES

Número da FAF: 014835/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: MARLI MARQUES

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANDRE BRESSAN

Nome da Mãe: CRISTINA GIASSI BRESSAN

Número da FAF: 014834/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: ANTONIO CARLOS LUIZ DE SOUZA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO

Nome do Pai: LAUTERIO MARQUES DE SOUZA

Nome da Mãe: LUCINDA MARIA FERRAZ DE SOUZA

Cônjuge: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Número da FAF: 014833/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS CTBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: PEDRO GOMES

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: JOAO MARIA GOMES

Nome da Mãe: OLGA GOMES

Número da FAF: 014832/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: OSVALDO BARBOSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: PEDRO LUCAS BARBOSA

Nome da Mãe: JARDILINA ANTUNES BARBOSA

Cônjuge: MARIA DA SILVA BARBOSA

Número da FAF: 014831/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA VISÃO MISSIONÁRIA – CIC

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: MARTHA LISSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO ROMPKOWSKI

Nome da Mãe: MARIA ROMPKOWSKI

Cônjuge: AFONSO LISSA

Número da FAF: 014830/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CAMPO LARGO/PR) (41) 3393-5076

Nome: VALDA MARIA RODRIGUES DA VEIGA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTENOR RODRIGUES

Nome da Mãe: HILDA ARAUJO RODRIGUES

Número da FAF: 014829/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: PAULO SERGIO DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOAO GONCALVES DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA

Número da FAF: 014828/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 DO CEMITÉRIO DO SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: CLEONI TERESINHA DOS SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO CAPUTO

Nome da Mãe: CARMELA CAPUTO

Cônjuge: ALCIMAR ANTONIO DOS SANTOS

Número da FAF: 014827/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 – SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: EWALDO WACHELKE

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: ADVOGADO(A)

Nome do Pai: DANILLO ARTHUR WACHELKE

Nome da Mãe: CARMEN TREVISAN WACHELKE

Cônjuge: ELIZABETE WACHELKE

Número da FAF: 014826/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ECOVILE (INC)

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 14:30h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: DAMARIS FERREIRA PACHECO DE ALMEIDA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 20 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai: SIDENEY PACHECO DE ALMEIDA

Nome da Mãe: LESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS

Número da FAF: 014825/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – RESIDENCIA TV. ANDRÉ HAAG 158

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ALINOR JOSE BRAZ DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ARNALDO BRAZ DA SILVA

Nome da Mãe: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

Número da FAF: 014824/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: LEONIDES PEREIRA SODRE

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: LAURO PEREIRA SODRE

Nome da Mãe: MARIA DA GLORIA SODRE

Cônjuge: MIYUKI ABE SODRE

Número da FAF: 014823/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: APARECIDA FERREIRA DA COSTA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: COSTUREIRO(A)

Nome do Pai: SEBASTIAO PINTO DE MORAES

Nome da Mãe: MARIA SOARES DE MORAES

Cônjuge: JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO

Número da FAF: 014822/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai: MATEUS GOMES BARBOSA

Nome da Mãe: MARIA DE LEMOS SANTOS

Cônjuge: JOSE BERNARDINO DOS SANTOS

Número da FAF: 014821/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SENHOR DO BONFIM EM SAO JOSE DOS PINHAIS -PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: TEREZINHA RIBEIRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BRASILIO GONCALVES RIBEIRO

Nome da Mãe: UBALDINA FERREIRA DA LUZ

Cônjuge: JOSE RIBEIRO

Número da FAF: 014820/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 2 CEMITERIO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 16:30h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: SILVANA GUILHERME DE ALMEIDA

Data do Falecimento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Idade: 42 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: ANTONIO GUILHERME

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA PRANDINI GUILHERME

Cônjuge: NOEL CARDOSO DE ALMEIDA

Número da FAF: 014819/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PEROBAL /PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308