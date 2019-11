Nome: HELENITA MOL

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: GARÇOM

Nome do Pai: JOAO MOL

Nome da Mãe: THEREZA HAMMERSCHMIDT MOL

Número da FAF: 014802/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE OSASCO COLOMBO PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: A PARANAENSE (CAMPINA GRANDE DO SUL/PR) (41) 3679-4040

Nome: MARCOS DOS SANTOS ROSA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ORLANDO ROSA

Nome da Mãe: SONIA DOS SANTOS MELO ROSA

Número da FAF: 014801/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: MOHAMED RIZWAN BAIG MUSTAFA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 28 ano(s)

Profissão: ANALISTA SISTEMAS

Nome do Pai: MUSTAFA BAIG

Nome da Mãe: SUFIA KHANAM

Número da FAF: 014800/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: MARIO ZEFERINO ALVES

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 34 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOAO ZEFERINO ALVES

Nome da Mãe: AURINHA SCHMIDT

Número da FAF: 014799/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA LIGUARU ESPIRITO SANTO N º 291 BUTIATUVINHA CTBA/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM DE TIJUCAS /SC.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: CLEITON JUNIOR LEAL BUENO

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 25 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: DIRCEU BUENO

Nome da Mãe: ELISETE APARECIDA LEAL BUENO

Número da FAF: 014798/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL ANGELINA CARON CAMP. GRANDE DO SUL PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS COLOMBO PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: CREVIS TEREZA DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO MIQUELINO

Nome da Mãe: LOURDES TEREZA DE CASTRO MIQUELINO

Cônjuge: MANOEL FERREIRA DA SILVA

Número da FAF: 014797/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: GILBERTO PEREIRA DO AMARAL

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: JOAO PEREIRA DO AMARAL

Nome da Mãe: LUIZA FRANCISCA DAS CHAGAS AMARAL

Número da FAF: 014796/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMOND VIP ROOM

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: DAVID ADAO CARDOSO

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: DAVID SOARES CARDOSO

Nome da Mãe: MARIA JOAQUINA CARDOSO

Número da FAF: 014795/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – BR 116 KM 209+900 MTS RIO NEGRO PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE RIO NEGRO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: HENNING (RIO NEGRO – PR) (47) 3642-1002

Nome: DURVALINA DE SOUZA CALLEGARINI

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: ELEODORO RIBAS DE SOUZA

Nome da Mãe: ELENA LUIZA DOS SANTOS

Cônjuge: JOAO CALEGARINI

Número da FAF: 014794/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA XAXIM CTBA PR

Local do Sepultamento: PARQUE MEMORIAL GRACIOSA (QUATRO BARRAS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: ANTONIO ALCIDES MARAFON

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: ARY MARAFON

Nome da Mãe: MARIA MARAFON

Número da FAF: 014793/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA SÃO PAULO S/N JD ESMERALDA CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 3 DO CEM MUN SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 16:30h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: NEREU JOSE DE FRAGA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: JOSE MANOEL DE FRAGA

Nome da Mãe: MARIA FERREIRA DE FRAGA

Cônjuge: ALZIRA ANTUNES DE FRAGA

Número da FAF: 014792/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: LUIZ VIEIRA DE LIMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: SOLDADOR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: CANDIDA MARIA DA CONCEICAO

Cônjuge: LUZIA VIEIRA DE LIMA

Número da FAF: 014791/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – A DEFENIR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: HIRTON RIBEIRO FILHO

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: HIRTON RIBEIRO

Nome da Mãe: ANNA CHUVES RIBEIRO

Cônjuge: SUELI DE FATIMA SIMIAO RIBEIRO

Número da FAF: 014790/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPÉLA 02 DO SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 09:30h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: TADEU RATAJCZAK

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: JOSEF RATAJCZAK

Nome da Mãe: ANNA RATAJCZAK

Cônjuge: MARIA IZABEL RATAJCZAK

Número da FAF: 014789/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: CICERO MORAIS DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOAO MORAIS DA SILVA

Nome da Mãe: ERONDINA MARIA DA CONCEICAO

Número da FAF: 014788/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: ADRIANA APARECIDA REIS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LUIS FERREIRA DOS REIS

Nome da Mãe: TRINDADE DE JESUS REIS

Número da FAF: 014787/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NO CEM MUN DE MATINHOS/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: JOAO LACERDA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: OTAVIO LACERDA DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: ALVINA LACERDA DE OLIVEIRA

Número da FAF: 014786/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – BONITO-KM 237 BR 476/LAPA/CTBA/PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: DARTORA (LARANJEIRAS DO SUL-PR)

Nome: AROLDO RODRIGUES BASTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: MANOEL RODRIGUES BASTOS

Nome da Mãe: ANA DA CRUZ BASTOS

Número da FAF: 014785/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 13:30h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: MARIA IVONETE GALDINO DOS REIS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: AUXILIAR LIMPEZA

Nome do Pai: LEODORO GALDINO

Nome da Mãe: MERCEDES RODRIGUES GALDINO

Número da FAF: 014784/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA QUADRANGULAR – PARANAGUA / PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: HENRIQUETA AMARAL DE ARAUJO

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: BENEDITO HENRIQUE DO AMARAL

Nome da Mãe: JOANA BARBINA DO AMARAL

Número da FAF: 014783/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA PAZ

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: MARIA PRUDLO VALESKY

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ESTEPHANO PRUDLO

Nome da Mãe: MARGARIDA PRUDLO

Cônjuge: JOAO VALESKY

Número da FAF: 014782/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL STA CANDIDA CTBA PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: SOLANGE APARECIDA NUNES

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: FLORINDO NEVES GOMES

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA SARTOR GOMES

Cônjuge: ROBERTO FERREIRA NUNES

Número da FAF: 014781/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: MIRTO JOSE SKROCH

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAO SKROCH

Nome da Mãe: LYDIA SKROCH

Cônjuge: LIANICE MORO SKROCH

Número da FAF: 014780/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: JORGE BERNARDES CORREA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: PADEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE BERNARDES CORREA

Nome da Mãe: ANA MARIA JOSE

Cônjuge: MARIA DE LOURDES MARTINS CORREA

Número da FAF: 014779/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPÉLA 01 DO BOQUEIRÃO.

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: CONSUELO DE OLIVEIRA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARTHA CATEIVA

Número da FAF: 014778/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA = PRADO VELHO

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: MARINA SOUZA BARROS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LEONTINO RUIZ DE SOUZA

Nome da Mãe: EROCILDES ALVES DE SOUZA

Número da FAF: 014777/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: LUCILENE CRISTIANE DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OSMAR DOS SANTOS

Nome da Mãe: LEONITA ROCHA DE ABREU

Número da FAF: 014776/2019

Local do Falecimento: UPA – TATUQUARA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MONTEIRO LOBATO – (R. ODIR GOMES DA ROCHA – TATUQUARA) – CURITIBA/PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505