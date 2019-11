Nome: LUIZ JORGE SALIBA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: JORGE SALIBA

Nome da Mãe: ELI NETO SALIBA

Cônjuge: ANA MARIA MARQUES MALAFAIA SALIBA

Número da FAF: 014758/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: DOMINGOS HUNIK

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: LADISLAU HUNIK

Nome da Mãe: MARIA HUNIK

Cônjuge: PAULINA RYBA HUNIK

Número da FAF: 014757/2019

Local do Falecimento: OUTROS – HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ CTBA PR

Local do Velório: OUTROS – SALÃO PAROQUIAL DE SANTANA EM CRUZ MACHADO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CRUZ MACHADO/PR) (42) 3554-1502

Nome: IRENEU HARTJE

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai: EWALDO HARTJE

Nome da Mãe: WALTRAUD SCHIMIDT HARTJE

Número da FAF: 014756/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA – UBERABA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: VALDIR GUELSI

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: LEONARDO GUELSI

Nome da Mãe: TRINDADE CASTANHO GUELSI

Cônjuge: LIGIA MARIA RAFAEL GUELSI

Número da FAF: 014755/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA PEROBAL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506

Nome: ESLI ANTONIO MOREIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: PADEIRO(A)

Nome do Pai: LUIS MOREIRA

Nome da Mãe: CATARINA DE ANDRADE MOREIRA

Cônjuge: MARIA BORSSUK MOREIRA

Número da FAF: 014754/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – PS GUARATUBA – RUA GUILHERME PEQUENO SNº – COHAPAR – GUARATUBA/PR.

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 08:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: MARIA DA LUZ BORGES JARECK

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO BORGES

Nome da Mãe: MARIA SANTOS

Cônjuge: AQUILES JARECK

Número da FAF: 014752/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: JACSON LUIS BUBNIAK

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: BERNARDO BUBNIAK

Nome da Mãe: ALBANIR BUBNIAK

Número da FAF: 014753/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO DEL VEIGA – RUA FAISÃO Nº 288 – ARRUDA – COLOMBO/PR.

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 – SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: JOAO SKALSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: GABRIEL SKALSKI

Nome da Mãe: SOPHIA SKALSKI

Número da FAF: 014751/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: HEMENEGILDO GARDI

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: FREDERICO GARDI

Nome da Mãe: LAURINDA GULINELLI

Cônjuge: ANDERILDE DE OLIVEIRA GARDI

Número da FAF: 014750/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: THEREZA CUSTODIO DANIEL

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: ZELADOR(A)

Nome do Pai: OLIRIO CUSTODIO

Nome da Mãe: ANGELA SCAVONI

Cônjuge: ARGEMIRO DANIEL

Número da FAF: 014749/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: AMILTON WAGNER

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 51 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ZEFERINA WAGNER CADENA

Cônjuge: CATIA CILENE DA SILVA MELO

Número da FAF: 014748/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 08:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: ALICE MARIA BARNACK

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: BALCONISTA

Nome do Pai: JOAO CAROPRESO

Nome da Mãe: VICTORIA CAROPRESO

Cônjuge: WALDOMIRO BARNACK

Número da FAF: 014747/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: ANTONIO RODRIGUES DE JESUS

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: NELSON COSTA DE JESU

Nome da Mãe: JOANA RODRIGUES DE JESUS

Número da FAF: 014746/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MARIA ALVES DA CONCEICAO SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ANGELINA MARIA DA CONCEICAO

Número da FAF: 014745/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: MARIA OLINDA DE SOUZA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA

Nome da Mãe: MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA

Cônjuge: ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO

Número da FAF: 014744/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: JOAO GABRIEL MOKWA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: ALBINO MOKWA

Nome da Mãe: MARIA PUREZA MOKWA

Cônjuge: BERENICE HERRMANN MOKWA

Número da FAF: 014743/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: SUELI TEREZINHA DE SA RECHIA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: ALCIONE BUNN DE SA

Nome da Mãe: ROSILDA NEVES DE SA

Cônjuge: RUI CESAR RECHIA

Número da FAF: 014742/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: LUCIA MARTINI DA SILVEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE RAIMUNDO MARTINI

Nome da Mãe: ELI MARTINI

Cônjuge: VALDIR DA SILVEIRA

Número da FAF: 014741/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: BENEDITO PIRES SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: FIRMINO SANTOS PIRES

Nome da Mãe: BENEDITA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MAGDALENA SALIDO SANTOS

Número da FAF: 014740/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITÓRIA – ( ANTIGO MILTON MURICY)

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: NELSON WALTER MARQUARDT

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: ECONOMISTA

Nome do Pai: WALTER MARQUARDT

Nome da Mãe: HILDEGARD MARQUARDT

Cônjuge: INAH JULIANA MARQUARDT

Número da FAF: 014739/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: PROTESTANTE

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: REGIS AUGUSTO BUENO DE LARA

Data do Falecimento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Idade: 25 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: MIGUEL BUENO DE LARA

Nome da Mãe: NAIR COSTA DE LARA

Número da FAF: 014738/2019

Local do Falecimento: OUTROS – RUA JOSE ALI MANFRON ESTADA RURAL CAMPO MAGRO PR.

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento: terça-feira, 12 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-601