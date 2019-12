Nome:

ANTONIO ROBERTO ALVES

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

71 ano(s)

Profissão:

LATOEIRO

Nome do Pai:

JOAQUIM ROBERTO ALVES

Nome da Mãe:

JULIA MARIA ALVES

Número da FAF:

016070/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA SR DOS EXÉRCITOS – JD ALIANÇA

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome:

CARMOSINO DIAS DURVAL

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

93 ano(s)

Profissão:

MADEIREIRO

Nome do Pai:

RAIMUNDO DIAS DURVAL

Nome da Mãe:

MATILDE MARIA DE JESUS

Cônjuge:

JOANA MARIA DURVAL

Número da FAF:

016068/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422

Nome:

MARCO POLO PETRY

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

51 ano(s)

Profissão:

GERENTE ADMINISTRATIVO

Nome do Pai:

OLIMPIO FRANCISCO PETRY

Nome da Mãe:

PIERINA ROBERTI PETRY

Número da FAF:

016069/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome:

ANEZIA FEITOSA DOS SANTOS

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

98 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JOSE FEITOSA DE MOURA

Nome da Mãe:

JOANA FEITOSA DE MOURA

Cônjuge:

EVARISTO RODRIGUES DOS SANTOS

Número da FAF:

016066/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA SÃO RAFAEL FAZENDINHA CURITIBA/PR.

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária:

PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome:

JOAO CAVALLIN

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

MESTRE OBRAS

Nome do Pai:

SALVADOR CAVALLIN

Nome da Mãe:

VITORIA RIGONI

Cônjuge:

MATILDE DA LUZ CAVALLIN

Número da FAF:

016067/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:30h

Funerária:

SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome:

MARINALVA DELFINA DE SOUZA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

42 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA

Nome da Mãe:

NEUZA DELFINA DE SOUZA

Número da FAF:

016065/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA EVANGELICA MISSÃO MISSIONARIA DO GANCHINHO CTBA PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome:

MARCO ANTONIO RAGANHAN

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

51 ano(s)

Profissão:

FUNILEIRO(A)

Nome do Pai:

ANGELO RAGANHAN

Nome da Mãe:

MARIA LOPES RAGANHAN

Número da FAF:

016064/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome:

ISMERALDO ALFREDO DE MORAES

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

78 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

Número da FAF:

016063/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

SÃO MARCOS

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome:

JOHNNY LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

24 ano(s)

Profissão:

MOTOBOY

Nome do Pai:

SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe:

TEREZINHA PEREIRA ALVES

Número da FAF:

016062/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2304

Local do Velório:

PARQUE SENHOR DO BONFIM

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:30h

Funerária:

CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308

Nome:

SILVIA HELENA FERREIRA DE CAMARGO DUARTE

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

63 ano(s)

Profissão:

FONOAUDIÓLOGO(A)

Nome do Pai:

JAIRO FERREIRA DE CAMARGO

Nome da Mãe:

ELZA GORNI DE CAMARGO

Cônjuge:

JOSE LEONIL DUARTE

Número da FAF:

016061/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA – LONDRINA/PR.

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome:

NAOSUME YASSAKA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

83 ano(s)

Profissão:

COMERCIANTE

Nome do Pai:

HIRODI YASSAKA

Nome da Mãe:

SAKAE YASSAKA

Cônjuge:

IUKIKO YASSAKA

Número da FAF:

016060/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 1 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome:

JAQUELINA ROZA LOPES

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

86 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

AMELINA ANTUNES DA CONCEICAO

Cônjuge:

VITOR LOPES

Número da FAF:

016059/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome:

DOMINGOS GONCALVES DOS SANTOS

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

86 ano(s)

Profissão:

VIGILANTE

Nome do Pai:

ONORIO MARTINS DOS SANTOS

Nome da Mãe:

ALMINDA MARIA GONCALVES

Cônjuge:

MARIETA AMORIM DOS SANTOS

Número da FAF:

016058/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – MATERNIDADE PAROLIN – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 16:30h

Funerária:

SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome:

ALCIDES STELLA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

LAVRADOR

Nome do Pai:

PEDRO STELLA DE LUIZ

Nome da Mãe:

ANGELA PERUCI

Cônjuge:

THEREZA LUCCA STELLA

Número da FAF:

016057/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SAÚDE

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome:

RAIMUNDO SILVA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

ELETRICISTA

Nome do Pai:

PEDRO SEVERIANO DA SILVA

Nome da Mãe:

IZALTINA SILVA

Cônjuge:

MARLI GREFF SILVA

Número da FAF:

016056/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – MATERNIDADE PAROLIN – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 4

Local do Sepultamento:

CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome:

VIRGINIA KOMAR FERREIRA DE JESUS

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

27 ano(s)

Profissão:

ENGENHEIRO(A) QUÍMICO

Nome do Pai:

CESAR DA APARECIDA FERREIRA DE JESUS

Nome da Mãe:

ROSELI TEREZINHA KOMAR FERREIRA DE JESUS

Número da FAF:

016055/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome:

VITOR PACIFICO DE MORAES

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

89 ano(s)

Profissão:

OUTROS

Nome do Pai:

JOAO PACIFICO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe:

MARCELINA JUSTINA DE MORAES

Cônjuge:

ZENAIDE ALVES DE MORAES

Número da FAF:

016054/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DO CEM DA CIDADE DE JARDIM ALEGRE/PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33725004

Nome:

LIVIA ROMANI

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

3 mes(es)

Profissão:

MENOR

Nome do Pai:

DOUGLAS ROMANI

Nome da Mãe:

TREICY LAURA RIPPEL NOVAK

Número da FAF:

016053/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE MARINGÁ PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS- PR) (44) 3027-6743

Nome:

DAIRTON DE OLIVEIRA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

68 ano(s)

Profissão:

COMERCIANTE

Nome do Pai:

ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS

Nome da Mãe:

MARIA RITA DE JESUS SANTOS

Número da FAF:

016052/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento:

CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome:

VILCIO BORA FERREIRA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

60 ano(s)

Profissão:

PINTOR(A)

Nome do Pai:

HEITOR BORA FERREIRA

Nome da Mãe:

ALDAMIR FERREIRA

Número da FAF:

016051/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

IGREJAS – CAPELA SAO MIGUEL CIC

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome:

ANA MARIA DE OLIVEIRA PINTO

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

63 ano(s)

Profissão:

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai:

MANOEL DE OLIVEIRA

Nome da Mãe:

MARIA DEOLINDA DA CONCEICAO

Cônjuge:

VALMIR BARBOZA PINTO

Número da FAF:

016050/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA BATISTA DO SANTA QUITÉRIA EM CTBA PR

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome:

YEDENE LUVIZOTTO JANZ

Data do Falecimento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Idade:

94 ano(s)

Profissão:

COMERCIANTE

Nome do Pai:

LUIZ LUVIZOTTO

Nome da Mãe:

EVA LUVIZOTTO

Cônjuge:

ADHEMAR JANZ

Número da FAF:

016049/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 – SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome:

FRANCISCO FRAGOSO

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

55 ano(s)

Profissão:

PORTEIRO(A)

Nome do Pai:

MIGUEL FRAGOSO

Nome da Mãe:

LEONOR BATISTA FRAGOSO

Cônjuge:

JOSEFINA ALVES DE GODOI

Número da FAF:

016048/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – BR 277 KM 110 CAMPO LARGO PR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA SANTA MONICA EM CAMPINA GRANDE DO SUL

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Funerária:

SANTA MONICA (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3679-13-10