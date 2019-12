Nome:

NADIR KOCH

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

71 ano(s)

Profissão:

ZELADOR(A)

Nome do Pai:

CLEMENTE KOCH

Nome da Mãe:

MARIA DA ROSA KOCH

Número da FAF:

016013/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DA PAZ – BOQUEIRÃO – CURITIBA

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 16:30h

Funerária:

CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262



Nome:

ZORAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

84 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JOAO BONETE

Nome da Mãe:

BALBINA FERREIRA BONETE

Cônjuge:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA

Número da FAF:

016014/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998



Nome:

CESAR AUGUSTO DE ALBUQUERQUE NUNES

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

60 ano(s)

Profissão:

ENGENHEIRO(A) CIVIL

Nome do Pai:

OSCARINO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE

Nome da Mãe:

RITA DE CASSIA NUNES

Cônjuge:

REGINA FABIA LOPES DE ALBUQUERQUE

Número da FAF:

016012/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722



Nome:

DURVALINA VIEIRA DA SILVA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

75 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:



Nome da Mãe:

JOANA RODRIGUES DE SOUZA

Cônjuge:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Número da FAF:

016011/2019

Local do Falecimento:

UPA – BOQUEIRAO

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422



Nome:

CLARICE ALVES CONCEICAO

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

57 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ONORINO ALVES CONCEICAO

Nome da Mãe:

SANTINA BUENO ALVES

Número da FAF:

016010/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PIRAQUARA PR

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária:

SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776



Nome:

VITORIA SOCZECK

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANDRE SUERDSOSKI

Nome da Mãe:

ANA SUERDSOSKI

Cônjuge:

ERNESTO SOCZECK

Número da FAF:

016009/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351



Nome:

JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

78 ano(s)

Profissão:

SERVENTE

Nome do Pai:

MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA

Nome da Mãe:

MARIA ZAGUE

Número da FAF:

016008/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento:

PARQUE METROPOLITANO (FAZENDA RIO GRANDE)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067



Nome:

SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

51 ano(s)

Profissão:

COBRADOR DE ONIBUS

Nome do Pai:

JOAO MARIA VALTER SCULKA

Nome da Mãe:

MARIA DE JESUS SCULKA

Cônjuge:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Número da FAF:

016007/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA Nº 02 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL BOQUEIRÃO CTBA PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464



Nome:

JOSE ROSA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

76 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

VITOR MANOEL ROSA

Nome da Mãe:

MARIA SELMA ROSA

Cônjuge:

MARIA SALETE PEREIRA ROSA

Número da FAF:

016006/2019

Local do Falecimento:

OUTROS – IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE FLORIANOPOLIS SC

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAP. 01 DO BOQUEIRAO.

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 13:00h

Funerária:

PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776



Nome:

JOSE ATAIDE DE LIMA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

71 ano(s)

Profissão:

OUTROS

Nome do Pai:

ALFREDO CAMARGO DE LIMA

Nome da Mãe:

INEZIA MARIA DE LIMA

Número da FAF:

016005/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA BERTI

Local do Sepultamento:

CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151



Nome:

* NATIMORTO*

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:



Profissão:



Nome do Pai:

MARCIO ALEXANDRE PINTO

Nome da Mãe:

ELIDA SANTOS ARAUJO PINTO

Número da FAF:

016004/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

INTERPLANOS (PIRAQUARA-PR) (41) 3673-2122



Nome:

NILSON DAS NEVES MANN

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

34 ano(s)

Profissão:

MOTORISTA

Nome do Pai:

JOSE LUIZ MANN

Nome da Mãe:

ZELIA DE FATIMA CAVALHEIRO DAS NEVES MANN

Número da FAF:

016003/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – BR 116 KM 94 SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555



Nome:

SONIA MARIA CARVALHO DUARTE

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

58 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:



Nome da Mãe:

FRANCISCA CARVALHO

Cônjuge:

OSWALDO DUARTE JUNIOR

Número da FAF:

016002/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA CEMITERIO SÃO BENEDITO PARANAGUA PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710



Nome:

ZILDA FURTADO SOARES

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

79 ano(s)

Profissão:

DOMÉSTICA

Nome do Pai:

BENEDITO NUNES FURTADO

Nome da Mãe:

ROSA BUENO FURTADO

Cônjuge:

AGENOR SOARES

Número da FAF:

016001/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA SANTA CLARA CIC VILA VERDE CTBA PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600



Nome:

MARIA DE JESUS PINTO MARTINS

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

58 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JUVENAL DE OLIVEIRA DIAS

Nome da Mãe:

MARIA ALCINDA PINTO MARTINS

Cônjuge:

DALMO MARTINS

Número da FAF:

016000/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA TAMOIO TELEMACO BORBA PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

TAMOYO PREVE ( TELEMACO BORBA-PR) (42) 3277 1797



Nome:

JOSE FIGUEREDO

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

70 ano(s)

Profissão:

MOTORISTA

Nome do Pai:

MANOEL FIGUEREDO

Nome da Mãe:

OLGA PANEZZI

Número da FAF:

015999/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505



Nome:

ARILZA BUENO DA SILVA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

72 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ARISTIDE GONCALVES DA SILVA

Nome da Mãe:

HILZA DEOLIVEIRA BUENO E SILVA

Número da FAF:

015998/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506



Nome:

ALVARO CABRAL GOUVEIA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

69 ano(s)

Profissão:

ELETRICISTA

Nome do Pai:



Nome da Mãe:

ENIDE CABRAL GOUVEIA

Cônjuge:

LINDAMIL BATISTA GOUVEIA

Número da FAF:

015997/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório:

OUTROS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRAIA DE LESTE PONTAL DO PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710



Nome:

BENEDITA ALVES DA SILVA PEREIRA

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

70 ano(s)

Profissão:

OUTROS

Nome do Pai:

PEDRO ALVES DA SILVA

Nome da Mãe:

JOSEFA ALVES PRESTES

Número da FAF:

015996/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento:

CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490



Nome:

APARECIDA DE CASSIA LIMA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

51 ano(s)

Profissão:

SERVENTE

Nome do Pai:

CARLOS PINTO DE LIMA

Nome da Mãe:

JACIRA DE OLIVEIRA GOMES

Número da FAF:

015995/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA BATISTA/RUA NAPOLEAO LIRIO TEIXEIRA21/ TATUQUARA

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480



Nome:

DANIELE PADILHA DOS SANTOS

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

36 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:



Nome da Mãe:

CECILIA PADILHA DOS SANTOS

Número da FAF:

015994/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório:

OUTROS – A DEFENIR

Local do Sepultamento:

FERRARIA (CAMPO LARGO)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005



Nome:

NELSON GONCALVES

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

81 ano(s)

Profissão:

AGRICULTOR

Nome do Pai:

ANTONIO GONCALVES

Nome da Mãe:

JULIA GONCALVES

Cônjuge:

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA

Número da FAF:

015993/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

CAPELA COMUNITÁRIA MONTEIRO LOBATO – TATUQUARA CURITIBA-PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395



Nome:

ALMERINDA STEFANELLO BELLE

Data do Falecimento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Idade:

83 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANGELO PASCOAL STEFANELLO

Nome da Mãe:

ELIZA PIGATTO STEFANELLO

Cônjuge:

CASEMIRO BELLE

Número da FAF:

015992/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

OUTROS – MEMPORIAL DA VIDA/SJP

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151



Nome:

EDUARDO ARAUJO SILVA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

18 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

CLAUDENILSO DE JESUS DA SILVA

Nome da Mãe:

MARIA ZELIANE DE ARAUJO

Número da FAF:

015991/2019

Local do Falecimento:

OUTROS – MATAGAL-RUA JOSE RONAGLEO S/N SÃO SEBASTIÃO S.J.DOS PINHAIS PR

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA S.J.DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

EURO-AMERICA (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3672-2253



Nome:

ARLETE FERNANDES VENTURA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

50 ano(s)

Profissão:

DOMÉSTICA

Nome do Pai:

AILTON FERNANDES VENTURA

Nome da Mãe:

CLOTHILDES MARIA VENTURA

Número da FAF:

015990/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA SANTA TEREZINHA PONTAL DO PARANA PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

SÃO JORGE (PONTAL DO PARANA/ PR) (41) 3458-2423



Nome:

DAIANA ELIANE FERREIRA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

24 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

MANOEL JOSE FERREIRA

Nome da Mãe:

MARLI LIANI PETRY

Número da FAF:

015989/2019

Local do Falecimento:

UPA – BOA VISTA

Local do Velório:

OUTROS – CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAIRA

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

PW ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS ( IVATÉ-PR) (44) 3056-5938



Nome:

MARCOS JOSE PINTO

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

47 ano(s)

Profissão:

ENGENHEIRO(A)

Nome do Pai:

JERACY EUZEBIO PINTO

Nome da Mãe:

MARIA MAGDALENA REDER PINTO

Cônjuge:

ALESSANDRA HERREIRA

Número da FAF:

015988/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento:

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

continua depois da publicidade