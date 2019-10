Nome: NIU AURELIO EDLING AMARAL

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: CONFERENTE

Nome do Pai: ALCEU SIQUEIRA AMARAL

Nome da Mãe: ROSILDA EDLING AMARAL

Número da FAF: 013174/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA ADRIANA COLOMBO PR

Local do Sepultamento: COLÔNIA FARIA (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: GOMES ITAPERUÇU ( RIO BRANCO DO SUL-PR) (41) 36031430

Nome: PAULO CESAR DVOLATKA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: NICOLAU DVOLATKA

Nome da Mãe: JOLITA DE SOUZA NOEL

Cônjuge: MIRIAN LINDBECK DVOLATKA

Número da FAF: 013173/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ANA COZACIUC MISIUTA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 100 ano(s)

Profissão: COSTUREIRO(A)

Nome do Pai: JACOB COZACIUC

Nome da Mãe: SOFRONIA COZACIUC

Cônjuge: STEFAN MISIUTA

Número da FAF: 013172/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2 CEM MUN SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: MAURO MACHADO

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSE MACHADO

Nome da Mãe: ALCENDINA DE BORBA

Cônjuge: MARINA TEIXEIRA MACHADO

Número da FAF: 013171/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: JOSE SAMPAIO DAMAZIO

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: OTAVIO DAMAZIO

Nome da Mãe: ANTONIA SAMPAIO DAMAZIO

Número da FAF: 013170/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MATERNIDADE PAROLIN – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ZEFERINO SOARES JUSTO

Nome da Mãe: SEBASTIANA ROSA DE SOUZA

Cônjuge: GERALDO PEDRO DA SILVA

Número da FAF: 013169/2019

Local do Falecimento: UPA – SITIO CERCADO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: JOAQUIM NUNES

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: POLICIAL MILITAR

Nome do Pai: NAO CONSTA

Nome da Mãe: DORCINA MNUNES

Cônjuge: AUREA GOUVEA NUNES

Número da FAF: 013168/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – POLICA MILITAR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO CTBA PR

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: SOFIA RONKOSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAO RONKOSKI

Nome da Mãe: PAULINA HELLA RONKOSKI

Número da FAF: 013167/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – VISTA ALEGRE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: GENI DE PAULO

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO ALCIDES NATEL

Nome da Mãe: LUISA WILLI NATEL

Cônjuge: JOEL JOSE DE PAULO

Número da FAF: 013166/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITERIO BOQUEIRAO EM ARAUCARIA PR.

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (COLOMBO – PR) (41) 3663-2112

Nome: TERESINHA DE LOURDES LEAL

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO KRACHENSKI

Nome da Mãe: GEMMA BIZZOTO KRACHENSKI

Cônjuge: ATALICIO LEAL

Número da FAF: 013165/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 3 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: CELIA REGINA SANDRI

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: OLINDO SANDRI

Nome da Mãe: MARIA EDITH DE OLIVEIRA SANDRI

Número da FAF: 013164/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: JOSE PAULO RAMOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: VICENTE MENDES RAMOS

Nome da Mãe: HILARINA MENDES DE JESUS

Cônjuge: ALVINA MENDES DE SANTANA

Número da FAF: 013163/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – PARQUE SENHOR DO BONFIM SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Cônjuge: LUCINDA SIMOES DE OLIVEIRA SANTOS

Número da FAF: 013162/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA OBRA DE RESTAURAÇAO CAXIMBA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: PLINIO RIBAS DE ARAUJO

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: JOAO MARIA DE ARAUJO

Nome da Mãe: MATILDE RIBAS DE ARAUJO

Cônjuge: MARIANA CIRILO DE ARAUJO

Número da FAF: 013161/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: JULIA MELNIK HATLAN

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO MELNIK

Nome da Mãe: MARIA MELNIK

Cônjuge: RAPHAEL HATLAN

Número da FAF: 013160/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ VARGEM GRANDE PINHAIS PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33725004

Nome: IVONE MARIANO NICOLA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 51 ano(s)

Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nome do Pai: SEBASTIAO MARIANO

Nome da Mãe: JULIA JUSTINA MARIANO

Cônjuge: LEILA NICOLA MARIANO

Número da FAF: 013159/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: JOSE GOVASKY

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 94 ano(s)

Profissão: RELIGIOSO (A)

Nome do Pai: JOAO GOVASKY

Nome da Mãe: VERONICA GOVASKY

Número da FAF: 013158/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA RES.FREI CAPUCHINO//ALMIRANTE TAMANDARE

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 17:30h

Funerária: SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-1206

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA CAMARA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: LUBRIFICADOR(A)

Nome do Pai: EUGENIO PEREIRA DA CAMARA FILHOS

Nome da Mãe: ESTHER DA SILVA PEREIRA

Cônjuge: SANDRA FELICIO CAMARA

Número da FAF: 013157/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: LEONY VILLELA DA SILVEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LAURO GUIMARAES VILLELA

Nome da Mãe: ESTHER GOMES VILLELA

Cônjuge: FIDENCIO DA SILVEIRA JUNIOR

Número da FAF: 013154/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005