Nome:

OFELIA MARIA DA SILVA CAMPOS

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

72 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

VICENTE GOMES DA SILVA

Nome da Mãe:

ALICE ROSA DE JESUS

Cônjuge:

WALDEMAR OZORIO CAMPOS

Número da FAF:

015963/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

IGREJAS – IG NO BAIRRO REBOUÇAS CTBA/PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome:

MARIA SILVIA DE MELO

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

61 ano(s)

Profissão:

OUTROS

Nome do Pai:

LAZARO ESTEVES DE MELO

Nome da Mãe:

MARIA DE LOURDES COUTO

Cônjuge:

LUIZ GIRINO ARRUDA

Número da FAF:

015962/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO CEDRO DE ABAETÉ/MG

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome:

DARCY ALVES DE BRITO

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai:

ADAO ALVES DE BRITO

Nome da Mãe:

CATARINA MARIA TRINDADE ALVES DE BRITO

Cônjuge:

CATARINA ALVES DE BRITO

Número da FAF:

015961/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DA LUZ

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome:

LUCAS ANDERSON DA SILVA DE LARA

Data do Falecimento:

domingo, 8 de dezembro de 2019

Idade:

25 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

ZACARIAS PEREIRA DE LARA

Nome da Mãe:

MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA

Número da FAF:

015960/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – RUA ARARANGUA Nº 441 VILA SANDRA CTBA PR

Local do Velório:

IGREJAS – 1º IGREJA BATISTA DO CAMPO COMPRIDO CTBA PR

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Funerária:

COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome:

ROZENILSON RODRIGUES DE BARROS

Data do Falecimento:

domingo, 8 de dezembro de 2019

Idade:

47 ano(s)

Profissão:

MONTADOR(A)

Nome do Pai:

RAIMUNDO RODRIGUES DE VASCONCELOS

Nome da Mãe:

ANA MARIA DE BARROS VASCONCELOS

Número da FAF:

015959/2019

Local do Falecimento:

VIA PÚBLICA – LUIZ RIVA BEM 10

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CAMPO LARRGO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome:

THAMIRES VELOZO

Data do Falecimento:

domingo, 8 de dezembro de 2019

Idade:

27 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

MARCIA CRISTINA VELOZO

Número da FAF:

015958/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 – BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome:

DAVI LUCCA MIRANDA ZORZANELLO LOPES

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

1 ano(s)

Profissão:

MENOR

Nome do Pai:

YURI ZORZANELLO LOPES

Nome da Mãe:

MILENA APARECIDA MIRANDA DE SOUZA

Número da FAF:

015957/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE RONDON PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome:

JANETE PONTONI DE FREITAS

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

82 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

JOAO PONTONI

Nome da Mãe:

JANINA PONTONI

Cônjuge:

ALCEU CORREIA DE FREITAS

Número da FAF:

015956/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório:

PARQUE SENHOR DO BONFIM

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome:

IVONETE SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

56 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

SILVESTRE BASILIO DOS SANTOS

Nome da Mãe:

MARIA SEBASTIANA SIQUEIRA

Cônjuge:

JOAO MARIA BRANDO DE OLIVEIRA

Número da FAF:

015955/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA JARDIM PARANAENSE RUA CAMPO MOURAO 470

Local do Sepultamento:

CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome:

IRACEMA SORACE BETAZZI

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

97 ano(s)

Profissão:

DECORADOR(A)

Nome do Pai:

PAULO SORACE

Nome da Mãe:

LETICIA SORACE

Cônjuge:

ORLANDO BETAZZI

Número da FAF:

015954/2019

Local do Falecimento:

LARES E ASILOS – CASA DI BETA RUA RODOLFO SENFF 436 JD DAS AMÉRICAS CTBA PR

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome:

HAN JI TZU

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

HAN CHIAN DI

Nome da Mãe:

HAN YANG SUNG MEI

Cônjuge:

LU HAU MIN

Número da FAF:

015953/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 16:30h

Funerária:

BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome:

ZENI SZYDOLSKI

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

54 ano(s)

Profissão:

LAVRADOR

Nome do Pai:

ALOYS COTOVICZ

Nome da Mãe:

ANTONIA PRUCAK COTOVICZ

Cônjuge:

ESTANISLAU SZYDOLSKI

Número da FAF:

015952/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA SANTOS ANDRADE DE ANTONIO OLINTO PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

A.A MOLINARI DE SOUZA (ANTONIO OLINTO/PR) (42) 35325651

Nome:

TEREZINHA FERNANDES DE GOES

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

73 ano(s)

Profissão:

ZELADOR(A)

Nome do Pai:

WALDEMIRO FERNANDES

Nome da Mãe:

FRANCISCA FERNANDES

Número da FAF:

015951/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA VISTA ALEGRE

Local do Sepultamento:

PARQUE MEMORIAL GRACIOSA (QUATRO BARRAS)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome:

AIDY NEVES

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

90 ano(s)

Profissão:

VIDRACEIRO(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

MARIA NEVES

Número da FAF:

015950/2019

Local do Falecimento:

UPA – CAMPO COMPRIDO

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA VATICANO ALMIRANTE TAMANDARE

Local do Sepultamento:

CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Funerária:

SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome:

MARIA LEONILDA DA TRINDADE

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

65 ano(s)

Profissão:

COSTUREIRO(A)

Nome do Pai:

BENEDITO PAULO DOS SANTOS

Nome da Mãe:

DORVALINA MARIA DOS SANTOS

Cônjuge:

PEDRO CAMELO DA TRINDADE

Número da FAF:

015949/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

IGREJAS – AVIVAMENTO BIBLICO CIC

Local do Sepultamento:

JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome:

NATALINA BIZOTTO DOS REYS

Data do Falecimento:

domingo, 8 de dezembro de 2019

Idade:

92 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ARCHANJO BIZOTTO

Nome da Mãe:

IDA CORNIERI

Cônjuge:

JOAQUIM DOS REYS

Número da FAF:

015948/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome:

JOSE DIRCEU SANTOS DA SILVA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

61 ano(s)

Profissão:

CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai:

JOAO ALMERINDO ROSA DA SILVA

Nome da Mãe:

DORACI PAZ DOS SANTOS

Cônjuge:

LUCILIA MARINS DA SILVA

Número da FAF:

015947/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA DA LUZ

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome:

MARLENE BARRETO BARBOSA

Data do Falecimento:

sábado, 23 de novembro de 2019

Idade:

69 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

FRANCISCO BARBOSA

Nome da Mãe:

MARIA DA GLORIA BARRETO BARBOSA

Número da FAF:

015946/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

DIRETO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome:

ANTAO BATISTA DA SILVA

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

80 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

JORDAO GONCALVES DA SILVA

Nome da Mãe:

OLMIRA BATISTA DA SILVA

Cônjuge:

ETIEMARY DA LUZ BATISTA DA SILVA

Número da FAF:

015945/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 10:30h

Funerária:

SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome:

LUCI ARRIELO

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

86 ano(s)

Profissão:

CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai:

ESTANISLAU HEINING

Nome da Mãe:

LICINEA HEINING

Cônjuge:

FRANCISCO LUI SLEDZ

Número da FAF:

015944/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome:

JOSEFA GRESZYZYN

Data do Falecimento:

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

Idade:

64 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANTONIO GRESZYZYN

Nome da Mãe:

ETELVINA RODRIGUES

Número da FAF:

015943/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776