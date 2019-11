Nome: JULIANO CANDIDO DE JESUS

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: COLETOR(A)

Nome do Pai: NAO DECLARADO

Nome da Mãe: REGINA CANDIDO DE JESUS

Número da FAF: 014574/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – R. SERGIPE Nº 850 VILA GUAÍRA CURITIBA PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: JOVERSINO BATISTA AMORIM

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: JOSE AMBROSIO AMORIM

Nome da Mãe: GERSINA LOPES AMORIM

Número da FAF: 014573/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: IGREJAS – EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO JD APUCARANA – ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: EDISON CESAR BUSNELLO LOBO

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: EVALDO LOBO

Nome da Mãe: JULIA BUSNELO LOBO

Cônjuge: MARIA DE LOURDES LOBO

Número da FAF: 014572/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 – SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: CELY FONTANA FERREIRA TRAMUJAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: FARMACÊUTICO(A)

Nome do Pai: VICTORINO GENEZIO FERREIRA

Nome da Mãe: LILIA FONTANA FERREIRA

Número da FAF: 014571/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – GAIA RESIDENCIA PARA IDOSOS RUA ALAMEDA PRESIDENTE TAUNAY 1560

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 11:30h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: MARIANA TESTA DE LIMA

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FORTUNATO LINO TESTA

Nome da Mãe: MARINA BEVILAQUA TESTA

Cônjuge: DARCI GONCALVES DE LIMA

Número da FAF: 014570/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: SÃO FRANCISCO FILIAL 07 (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-2223

Nome: JOSE VITOR GOMES

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: JOSE ANTONIO GOMES

Nome da Mãe: FRANCISCA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MARIA APARECIDA GOMES

Número da FAF: 014569/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – PARQUE PEDRO FUSS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593

Nome: MAGDA APARECIDA PAGNAN

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 52 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: FRANCISCO PAGNAN

Nome da Mãe: HELENA SERRANTE PAGNAN

Número da FAF: 014568/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA FREI MIGUEL BAIRRO CIC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: MARIA LUZIA DE SOUZA

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Nome do Pai: JOSE BEBIANO DE SOUZA

Nome da Mãe: TEREZINHA DA SILVA SOUZA

Cônjuge: CELSO SCHWAB CASIMIRO

Número da FAF: 014567/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: TARCIZIO BUENO DE FREITAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: PROGRAMADOR(A)

Nome do Pai: VICENTE BUENO DE FREITAS

Nome da Mãe: LAURA LISBOA FREITAS

Cônjuge: EUSTACHIA DA SILVA QUADROS

Número da FAF: 014566/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CRISTÃ MARANATA – BALNEÁRIO GAIVOTAS – MATINHOS/PR.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: NATHAN GONIDES

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 20 ano(s)

Profissão: AJUDANTE

Nome do Pai: LEANDRO GONIDES

Nome da Mãe: SANDRA MARA DE OLIVEIRA GONIDES

Número da FAF: 014565/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL ITAPERUÇU/PR

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: GOMES ITAPERUÇU ( RIO BRANCO DO SUL-PR) (41) 36031430

Nome: NILZA SCHAFHAUSER FRARESSO

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: AMBROSIO SCHAFHAUSER

Nome da Mãe: MATHILDA SCHAFHAUSER

Cônjuge: DIVONSIR FRARESSO

Número da FAF: 014564/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: EVA DE REZENDE

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PEDRO VANDOSKI

Nome da Mãe: VITORIA VANDOSKI

Cônjuge: ADEMIR ELI DE REZENDE

Número da FAF: 014563/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: VIDA NOVA (IPIRANGA – PR) (42) 3242-1467

Nome: NELSON FRANCO DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 47 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: JOSE FRANCO DA SILVA

Nome da Mãe: VITORIA FERNANDES JARDIM

Cônjuge: ROSILENE MARTINS CARVALHO

Número da FAF: 014562/2019

Local do Falecimento: OUTROS – TERRENO BALDIO – RUA ANTONIO JOHNSON Nº 3217 – ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR.

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: PEDRO SOARES

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE SOARES

Nome da Mãe: ISOLINA SOARES GRAMINHA

Número da FAF: 014561/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – IGREJA, JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIA,, RUA EDUARDO SPRADA 5341 CAMPO COMPRIDO..

Local do Sepultamento: FERRARIA (CAMPO LARGO)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: MARIA DE LOURDES DO AMARAL LUIZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ROSALVO BOGES DO AMARAL

Nome da Mãe: EULINA RODRIGUES BORGES

Cônjuge: JULIO DE FREITAS LUIZ

Número da FAF: 014560/2019

Local do Falecimento: OUTROS – CASA DE REPOUSO/ R,EURICO FONSECA DOS SANTOS,, 473 XAXIM

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 17:15h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: GUSTAVO DE ARAUJO GONCALVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 18 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai: CLAUDEMIR MARTINS GONCALVES

Nome da Mãe: GECIELI DE ARAUJO PROENCA

Número da FAF: 014559/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: GUILHERME SANTOS DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 22 ano(s)

Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Nome do Pai: CARLOS NESTOR DA SILVA

Nome da Mãe: ROSELI APARECIDA GREGORIO DOS SANTOS

Número da FAF: 014558/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA FUNERÁRIA CASTRO – CASTRO/PR.

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Funerária: PAF – SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CASTRO – PR) (42) 3232-1515

Nome: MARIA DEA GUARIZA

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: AGOSTINHO DEA

Nome da Mãe: ROSA DEA

Cônjuge: VALENTIN GUARIZA

Número da FAF: 014557/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 13 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: MAURICIO ROMIN DOS SANTOS

Nome da Mãe: FABIANA MOREIRA DA SILVA

Número da FAF: 014556/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: ARZEMIRO GONCALVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: TAXISTA

Nome do Pai: JOAO BATISTA GONCALVES

Nome da Mãe: MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Cônjuge: MARIA DOLORD DA LUZ GONCALVES

Número da FAF: 014555/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: JAN KULAGA

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: RELIGIOSO (A)

Nome do Pai: STEFAN KULAGA

Nome da Mãe: MARIA KULAGA CHUDZIK

Número da FAF: 014554/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA SAO VICENTE DE PAULO RUA JAIME REIS 531

Local do Sepultamento: CEMITERIO TOMAS COELHO (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: DIVALDO FRANCISCO RIBEIRO

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 48 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: JOSE FRANCISCO RIBEIRO

Nome da Mãe: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

Número da FAF: 014553/2019

Local do Falecimento: OUTROS – DISTRITO POLICIAL- CADEIA PÚBLICA/ CIC . CURITIBA PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DO BONFIM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: DIVINA LUZ . (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-0303

Nome: BRANDIZIO BORGES TRINDADE

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: CARPINTEIRO

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ALEXANDRINA MARIA DE SOUSA

Número da FAF: 014552/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723