Nome: MARCELO CHEVONIKA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: ANTONIO CHEVONIKA

Nome da Mãe: ANATIRDE CHEVONIKA

Número da FAF: 013094/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: ARI NOGAR

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DESENHISTA

Nome do Pai: JOAQUIM NOGAR

Nome da Mãe: AHAFIA NOGAR

Cônjuge: NEUZA VALENCIA NOGAR

Número da FAF: 013093/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: DANIEL GOMES SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: JOSE GOMES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA SILVA

Número da FAF: 013092/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: IGREJAS – IG DO EVANGELHO QUADRANGULAR NO BAIRRO CAJURU CTBA/PR.

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: THERESA GASPARIN

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: PEDRO GASPARIN

Nome da Mãe: EMMA PERIN GASPARIN

Número da FAF: 013091/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NSA. DO ROSARIO – COLOMBO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL N. SRA. DO ROSARIO (COLOMBO)

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO CAMILO (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593

Nome: ISOLDA KLIMPEL

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 94 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE SCUISSIATTO

Nome da Mãe: ROSA BANIDOTTI

Cônjuge: CESLAU KLIMPEL

Número da FAF: 013090/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPÉLA 02 DO SANTA CÂNDIDA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: LARISSA TORTATO FURTADO

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 27 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: GERSON LUIZ FURTADO

Nome da Mãe: CERIZE CRISTINA TORTATO FURTADO

Número da FAF: 013089/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESTACIONAMENTO DO PARQUE TINGUI//RUA FREDOLIN WOLF 1870 PILARZINHO CTBA PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 03 DO CEMIT´RIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: ZELIEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 32 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: ZIEZIO SABINO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: LEONILDE MARIA TEIXEIRA

Número da FAF: 013088/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – BR 116 KM 124

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA AVM CTBA/PR

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (COLOMBO)

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: ROBSON RIBEIRO NETIPANYJ

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 27 ano(s)

Profissão: ANALISTA

Nome do Pai: ROMEU PEDRO NETIPANYJ

Nome da Mãe: JOSINEA RANGEL RIBEIRO NETIPANYJ

Número da FAF: 013087/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE RIO NEGRO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019

Funerária: HENNING (RIO NEGRO – PR) (47) 3642-1002

Nome: GENEZIO FERREIRA DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: CASEIRO(A)

Nome do Pai: JOAO HERMOGENES DA SILVA

Nome da Mãe: SEBASTIANA FERREIRA

Número da FAF: 013086/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO CONTENDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33725004

Nome: ARI PORTES DE BARROS

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 52 ano(s)

Profissão: ENFERMEIRO(A)

Nome do Pai: JOAO PORTES DE BARROS

Nome da Mãe: GENIA GEFFER DE BARROS

Número da FAF: 013085/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019

Funerária: SANTA PAZ (RIO BRANCO DO SUL – PR) (41) 3652-1510

Nome: MALZONIRA OLIVEIRA DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: CONFEITEIRO(A)

Nome do Pai: TOLENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: IDALINA ALVES DE PAULA

Cônjuge: ALIPIO CASTANHO DA SILVA

Número da FAF: 013084/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. ANGELINA CARON CAMPINA GRANDE DO SUL PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: ARLINDO DE SOUZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: PADEIRO(A)

Nome do Pai: ANTONIO DE SOUZA

Nome da Mãe: CARMELIA DA SILVA

Número da FAF: 013083/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: TOSHIYASSU MORITA

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: NAOCHI MORITA

Nome da Mãe: NABU MORITA

Cônjuge: MIYOKO MORITA

Número da FAF: 013081/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 8 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: ANA MARIA DE SOUZA HATSCHBACH

Data do Falecimento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: AUXILIAR ODONTOLOGIA

Nome do Pai: ANTONIO LUIZ DE SOUZA FILHO

Nome da Mãe: ELVIRA SOUZA

Número da FAF: 013078/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351