Nome: NERI BORGES

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: MESTRE OBRAS

Nome do Pai: JOAO TEMOTEO BORGES

Nome da Mãe: ALEXANDRE BORGES

Número da FAF: 014529/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: KURT SCHMID

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: OSKAR SCHMID

Nome da Mãe: ROSA SCHMID

Cônjuge: EMMERANA SCHMID

Número da FAF: 014527/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 19:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: JOAO BERNARDO DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA

Nome do Pai: GERALDO BERNARDES DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA DE PAIVA SILVA

Cônjuge: EDINA DOS SANTOS DA SILVA

Número da FAF: 014528/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – CENTRAL HOSPITALAR CAMPO MOURAO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MONTEIRO LOBATO TATUQUARA CTBA/PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: DANIEL AUGUSTO DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA

Nome da Mãe: ISABEL DE OLIVEIRA

Cônjuge: MERCEDES DA SILVA MELO

Número da FAF: 014526/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO PINHEIRINHO CTBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: IVAN SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: SUPERVISOR(A) MANUTENÇÃO

Nome do Pai: DIDIO SANTOS

Nome da Mãe: MARIAZINHA OLIVEIRA

Número da FAF: 014525/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BASTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: WILSON JERONIMO DE ASSIS BASTOS

Nome da Mãe: ANGELINA OVELAR BASTOS

Cônjuge: SORAYA DE OLIVEIRA DE ASSIS BASTOS

Número da FAF: 014524/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: OLGA FINGER

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LUIZ FEVERSANI

Nome da Mãe: PETROLINA J FERREIRA

Cônjuge: ANTONIO OTO FINGER

Número da FAF: 014523/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ADELIO JOSE DE SOUZA

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: DOMINGOS JOSE DE SOUZA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA GONCALVES

Cônjuge: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUZA

Número da FAF: 014522/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANG. ASSEMBLEIA DE DEUS – SAO BRAZ

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: DAMIL CECHELERO

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE MATIAS

Nome da Mãe: NOEMIA PEREIRA MATIAS

Número da FAF: 014521/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: ADOLPHO MARCONDES ZANARDINE

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: TRAJANO MARCONDES ZANARDINE

Nome da Mãe: ROSA CHEFITELA ZANARDINE

Cônjuge: DAISI PEREIRA ZANARDINE

Número da FAF: 014520/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: SELMIRA GONCALVES CORDEIRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ABILIO GONCALVES CORDEIRO

Nome da Mãe: DAVINA GONCALVES CORDEIRO

Número da FAF: 014519/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA PAZ CTBA PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: SANDRA DE CASSIA TEIXEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 47 ano(s)

Profissão: ZELADOR(A)

Nome do Pai: ERNESTO TEIXEIRA

Nome da Mãe: ELZA RODRIGUES DOS SANTOS

Número da FAF: 014518/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: NELCI DA SILVA RIBEIRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: AUXILIAR COZINHA

Nome do Pai: ALCIDES DA COSTA RIBEIRO

Nome da Mãe: IZAURA LEMES DA SILVA

Número da FAF: 014517/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA PAZ

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: MANOEL LOPES

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai: SALVADOR LOPES

Nome da Mãe: CARMEM ALCONCHEL GOMES

Número da FAF: 014516/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: JOSE ARCANJO S MIGUEL

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JURACI LEMOS RIBEIRO

Nome da Mãe: RAIMUNDA TEREZINHA DE OLIVEIRA

Número da FAF: 014515/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: MARIA DA ROCHA CARVALHO

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A)

Nome do Pai: JOAO ALFREDO DA ROCHA

Nome da Mãe: AMANDA DA ROCHA

Cônjuge: ARI MARIANTE DE CARVALHO

Número da FAF: 014514/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI

Local do Sepultamento: CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: RAUL BONETA

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: JOAQUIM FERREIRA BONETA

Nome da Mãe: MAGDALENA PIRES ANUNCIACAO

Número da FAF: 014513/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA AVM

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: JOSE MARQUES

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: ESTIVADOR

Nome do Pai: MANOEL JOAO APOLINARIO

Nome da Mãe: MANOELA MARIA RAMOS

Cônjuge: JULIETA MESQUITA MARQUES

Número da FAF: 014512/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: URSULA REGINA ULLMANN

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nome do Pai: AGUSTO ULLMANN

Nome da Mãe: MARTHA RUTH ULLMANN

Número da FAF: 014511/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – ASSOCIACAO CRISTA MENONITA – R, CRISTIANO STROBEL , 2010 – XAXIM – CTBA / PR

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: NG THEI SING

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: NG SHEI GOI

Nome da Mãe: NG TION SE

Cônjuge: CHAN KON KENG

Número da FAF: 014510/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES CTBA PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: ADOLFO VELASCO BLANCO

Data do Falecimento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: JOAO PEDRO VELASCO TEROEL

Nome da Mãe: IMBENCION SAN ESTEBAN BLANCO EGIDO

Número da FAF: 014509/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUN DE ALTO PARANA/PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943