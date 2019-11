Nome: PEDRINA DA SILVA GONCALVES FARIAS

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MIGUEL RIBEIRO GONCALVES

Nome da Mãe: DAVINA DA SILVA GONCALVES

Cônjuge: RUBEM FARIAS

Número da FAF: 014490/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: SÃO MARCOS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: SANDRO ROGERIO GODOY

Data do Falecimento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019

Idade: 45 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: APARECIDO PIRES DE GODOY

Nome da Mãe: JORGINA DE CAMPOS GODOY

Número da FAF: 014489/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESCALANDO MONTANHA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA BATISTA INDEPENDENTE VILA ROSINHA CTBA.

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: SALOMAO BALLES

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: ALVINO BALLES

Nome da Mãe: VALMIRA RIBEIRO

Número da FAF: 014488/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL N. SRA. DO ROSARIO (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: INTER AMERICANA (PINHAIS/PR) (041) 3665-7835

Nome: SERGIO ERTMANN

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 52 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: WIGOLT ERTMANN

Nome da Mãe: AMADINA ALICE ERTMANN

Cônjuge: DENISE CRISTINA CAMPOS ERTMANN

Número da FAF: 014487/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: OUTROS – CAPELA VATICANO – CURITIBA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: AVANI RODRIGUES DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Número da FAF: 014486/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: PREVENIR (PINHAIS – PR) (41) 3668-4391

Nome: VILSON LANHOSO DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 43 ano(s)

Profissão: SERVENTE

Nome do Pai: AIRTON ROSA DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA DOMINGOS LANHOSO

Número da FAF: 014485/2019

Local do Falecimento: RIO/CAVA/LAGO/MAR – ESTRADA PRINCIPAL DO SAO SABAS SN RIO CERRO AZUL PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: ORG. SOCIAL DE LUTO DE CERRO AZUL (CERRO AZUL/PR) (041) 3662-1425

Nome: GILMAR TEODORO

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO

Nome do Pai: JOSE TEODORO

Nome da Mãe: ABIGAIL DE OLIVEIRA TEODORO

Número da FAF: 014484/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2 SAO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: SEBASTIAO LOPES

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: HONORIO LOPES

Nome da Mãe: ALICE RODRIGUES

Cônjuge: AGDA AUGUSTA LOPES

Número da FAF: 014483/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ELAINE ALVES PARLATO

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 45 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE ALVES DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA TEREZA ALVES DA SILVA

Cônjuge: SERGIO ROBERTO PARLATO

Número da FAF: 014482/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: ABIGAIL DIAS DAS NEVES

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 33 ano(s)

Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS

Nome do Pai: CANDIDO DIAS DAS NEVES

Nome da Mãe: ADELAIR SANTOS DAS NEVES

Número da FAF: 014481/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA SAID JORGE S/N JARDIM BOM PASTOR CAMPO MAGRO PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CAMPO MAGRO (CAMPO MAGRO/PR) (41) 3677-9031

Nome: JOSILIANE GRASSI

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FRANCISCO GRASSI

Nome da Mãe: TEREZINHA GRASSI

Número da FAF: 014480/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 1 MUNICIPAL DO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: VARCELOM DE LIMA

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: ASCENSORISTA

Nome do Pai: JOSE ELIZIO DE LIMA

Nome da Mãe: MARIA SALETE DE LIMA

Cônjuge: LOURDES RIBEIRO DE LIMA

Número da FAF: 014479/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO FRANCISCO FILIAL 07 (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-2223

Nome: MARILDA MANFREDINI

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: VALENTIM KISNER

Nome da Mãe: ZULMIRA CORDEIRO KISNER

Cônjuge: FRANCISCO SIDNEI MANFREDINI

Número da FAF: 014478/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 MUNICIPAL AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: ELISA FELIPE PERES

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE FELIPE

Nome da Mãe: MARIA GAMEIRO

Cônjuge: FRANCISCO PERES GARCIA

Número da FAF: 014477/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO VINDIAMIM JOAO DALEGRAVE 242 BACACHERI CTBA PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: JOSIANE ZELIA SUZIN

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: ENFERMEIRO(A)

Nome do Pai: ANTENOR ANTONIO SUZIN

Nome da Mãe: LUCIA IZABEL SUZIN

Número da FAF: 014476/2019

Local do Falecimento: OUTROS – HOSPITAL EMÍLIO CARLOS EM CATANDUVAS PR

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: SUELI ALVES BATISTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 44 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE GERALDO ALVES

Nome da Mãe: DELFINA BATISTA FERREIRA

Número da FAF: 014475/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MONTEIRO LOBATO CURITIBA PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ANILDO MACHADO

Data do Falecimento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: LEONILDA MACHADO

Número da FAF: 014474/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SANTA CRUZ – COLOMBO/PR.

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: MURICY (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3096-0055