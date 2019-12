Nome:

JULIA CRISTINA CORREA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

1 dia(s)

Profissão:



Nome do Pai:

ROGERIO CORREA

Nome da Mãe:

VANESSA CRISTINA ALVES

Número da FAF:

015800/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAVAI, PARANA.

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária:

CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262



Nome:

MARTA MARIA GRUBER

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

95 ano(s)

Profissão:

DOMÉSTICA

Nome do Pai:

MAXIMILIANO JOSEPH GRUBER

Nome da Mãe:

VITORIA GRUBER

Número da FAF:

015799/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

IGREJAS – IG ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA DO BAIRRO CAPÃO DA IMBUIA CTBA/PR

Local do Sepultamento:

PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

Funerária:

PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776



Nome:

HILDA RENAUD DE ALENCAR

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

73 ano(s)

Profissão:

PROFESSOR(A)

Nome do Pai:

FRANCISCO KAZEKER RENAUD

Nome da Mãe:

JOANA KAZEKER RENAUD

Número da FAF:

015798/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento:

PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011



Nome:

LEONARDO PALIAO

Data do Falecimento:

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Idade:

62 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

GALDINO PALIAO

Nome da Mãe:

CARMEN CATARINA PALIAO

Cônjuge:

ROSANA FONSECA PALIAO

Número da FAF:

015797/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório:

CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento:

JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento:

sábado, 7 de dezembro de 2019

Funerária:

LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818



Nome:

CLEUSA GONCALVES DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

61 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ELIAS MANOEL DA SILVA

Nome da Mãe:

MALVINA GONCALVES DA SILVA

Número da FAF:

015796/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818



Nome:

LUCIANO MIKOS

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

44 ano(s)

Profissão:

AUTONOMO

Nome do Pai:

AFONSO MIKOS

Nome da Mãe:

LINDACIR MAGALHAES MIKOS

Número da FAF:

015795/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464



Nome:

WALTER FERREIRA DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

78 ano(s)

Profissão:

BANCÁRIO(A)

Nome do Pai:

MOACYR FERREIRA DA SILVA

Nome da Mãe:

SULIA ELIAS FERREIRA

Cônjuge:

MARIA APARECIDA DE MELO SILVA

Número da FAF:

015794/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161



Nome:

THEREZA DE MACEDO DA LUZ

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

63 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

ANTONIO RODRIGUES DE MACEDO

Nome da Mãe:

CARLOTA FERREIRA DE OLIVEIRA

Cônjuge:

ANTONIO JORGE DA LUZ

Número da FAF:

015792/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório:

CAPELA COMUNITÁRIA MONTEIRO LOBATO – TATUQUARA CURITIBA-PR

Local do Sepultamento:

PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

Funerária:

SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998



Nome:

LEONORA ELSA MENTROP

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

92 ano(s)

Profissão:

DO LAR

Nome do Pai:

EUGENIO GUSTAVO ROESSLE

Nome da Mãe:

ANNA ROESSLE

Número da FAF:

015793/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

PROTESTANTE

Local do Sepultamento:

COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária:

ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490



Nome:

NEWTON PEREIRA DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

68 ano(s)

Profissão:

SUPERVISOR(A)

Nome do Pai:

SAMUEL RODRIGUES DA SILVA

Nome da Mãe:

NADY PEREIRA DA SILVA

Cônjuge:

MARA RUBIA ALVES DA SILVA

Número da FAF:

015791/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE MORRETES PR

Local do Sepultamento:

A DEFINIR

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária:

NOSSA SENHORA DO PORTO (MORRETES – PR) (41) 3462-1533



Nome:

PEDRO LAUDELINO

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

77 ano(s)

Profissão:

VIGILANTE

Nome do Pai:

FRANCISCO CANUTE DE LIMA

Nome da Mãe:

MARIA FRANCISCA LEAL

Cônjuge:

MARIA APARECIDA LAUDELINO

Número da FAF:

015790/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório:

RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512



Nome:

JOAO FERREIRA DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

87 ano(s)

Profissão:

AGRICULTOR

Nome do Pai:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Nome da Mãe:

MARIA CANDIDA DA SILVA

Cônjuge:

ROSARIA HONORIA DA SILVA

Número da FAF:

015789/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

IGREJAS – IGREJA ADORAÇÃO E VIDA CAJURU CTBA PR

Local do Sepultamento:

CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária:

SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600



Nome:

JOAO APARECIDO DA SILVA

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

65 ano(s)

Profissão:

SOLDADOR

Nome do Pai:

JOSE INACIO DA SILVA

Nome da Mãe:

MARIA JOSE DE JESUS

Cônjuge:

ANA DE OLIVEIRA DA SILVA

Número da FAF:

015788/2019

Local do Falecimento:

OUTROS – UPA PIRAQUARA

Local do Velório:

VERTICAL

Local do Sepultamento:

UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351



Nome:

ISABELLA SOPHIA DE LIMA DA SILVA

Data do Falecimento:

quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade:

3 ano(s)

Profissão:

MENOR

Nome do Pai:

JHOSEFFER FERNANDO DA SILVA VIEIRA

Nome da Mãe:

SUNAMITA DOS SANTOS DE LIMA

Número da FAF:

015787/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório:

CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 1 DO CEM MUN DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014



Nome:

FELIX AUGUSTO KARASEK

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

51 ano(s)

Profissão:

VENDEDOR(A)

Nome do Pai:

JOSE FELICIANO KARASEK

Nome da Mãe:

MARIA HELENA KARASEK

Número da FAF:

015786/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA BERTI – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

Local do Sepultamento:

CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 09:30h

Funerária:

SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600



Nome:

EFRAIM SILVA TRINDADE

Data do Falecimento:

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Idade:

30 ano(s)

Profissão:

AUXILIAR

Nome do Pai:

IBRAIM TRINDADE

Nome da Mãe:

ERONILDES ANDRADE SILVA TRINDADE

Número da FAF:

015785/2019

Local do Falecimento:

RESIDÊNCIA

Local do Velório:

OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DO BAIRRO NOVO CTBA PR

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária:

BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111



Nome:

JOAO MARIA CARNEIRO

Data do Falecimento:

quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade:

82 ano(s)

Profissão:

LAVRADOR

Nome do Pai:

MIGUEL CARNEIRO DOS SANTOS

Nome da Mãe:

GERALDINA DIAS DOS SANTOS

Número da FAF:

015784/2019

Local do Falecimento:

HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório:

OUTROS – ASSOCIACAO DE MORADORES PAROLIN

Local do Sepultamento:

MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária:

REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

