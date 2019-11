Nome: SANTINO DE ANDRADE

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA DO AMARAL

Número da FAF: 014432/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO SANTO EXPEDITO LTDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 3018-0141

Nome: ORALIO ALVES DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: SEBASTIAO ALVES DO SANTOS

Nome da Mãe: PEDRA BARBINA DE OLIVEIRA

Cônjuge: SEBASTIANA POMPEU DOS SANTOS

Número da FAF: 014430/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ANA DELICIA ROSA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: HERMENEGILDO FAUSTINO GONZALEZ

Nome da Mãe: MARIA ANGELICA COBRERA

Cônjuge: UBIRATAN ROSA

Número da FAF: 014429/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: EMILIO WALESKO

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOAO WALESKO FILHO

Nome da Mãe: EUGENIA WALESKO

Número da FAF: 014428/2019

Local do Falecimento: UPA – TATUQUARA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATINHOS PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506

Nome: BARBARA FERREIRA HEROSO

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 34 ano(s)

Profissão: ANALISTA

Nome do Pai: NELSON SILVA HEROSO

Nome da Mãe: SILVANA FERREIRA HEROSO

Número da FAF: 014426/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITERIO MUNIC. NSA. DO CARMO – PARANAGUA

Local do Sepultamento: CEM MUN NSA SRA DO CARMO (PARANAGUA/PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: SUELI DO ROCIO ZAVORNE HEYN

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ESTEPHANO ZAVORNE

Nome da Mãe: MARIA ZAVORNE

Número da FAF: 014425/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA LUTERANA

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: ADILSON LOMBARDO

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 48 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: BRAZ CARDOSO LOMBARDO

Nome da Mãe: SUZANA VIEIRA LOMBARDO

Cônjuge: SIMONE DE LIMA LOMBARDO

Número da FAF: 014422/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: MANOEL GIL VASCONCELLOS DE MOURA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: PORPHIRIO FELICIO DE MOURA

Nome da Mãe: NANDA VASCONCELLOS DE MOURA

Cônjuge: SONIA MARIA SILVA VACONCELLOS DE MOURA

Número da FAF: 014421/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMOND VIP ROOM

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 às 19:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: NERI GOUVEA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JORGE GOUVEA

Nome da Mãe: ILCA ALBINI GOUVEA

Cônjuge: VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOUVEA

Número da FAF: 014420/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: EVA GELASKI MARTINS

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai: JOSE GELASKI

Nome da Mãe: ANA MARIA GELASKI

Cônjuge: PEDRO RIBEIRO MARTINS

Número da FAF: 014419/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: MULLER (GENERAL CARNEIRO-PR) (42) 3552-1723

Nome: ANTONIO BIEDA DE ANDRADE

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: FRANCISCO BIEDA DE ANDRADE

Nome da Mãe: CARMEM PINTO DE ANDRADE

Número da FAF: 014418/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: BATEIAS (CONCEIÇÃO DA MEIA LUA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: VERONICA JOZEFOWICZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANDRE BANASZESKI

Nome da Mãe: APOLONIA BANASZESKI

Cônjuge: ESTANISLAU JOZEFOWICZ

Número da FAF: 014417/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 4 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: LUIZ ANTONIO FIALLA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: FRANCISCO FIALLA

Nome da Mãe: MARIA DA LUZ MURARO FIALLA

Cônjuge: LOURDELI GONCALVES FIALLA

Número da FAF: 014416/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: NOEMIR DALZOCHIO

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL

Nome do Pai: ARISIO DALZOCHIO

Nome da Mãe: ANGELINA PERUFFO DALZOCHIO

Cônjuge: MARIA DE LOURDES SOUTO DALZOCHIO

Número da FAF: 014414/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 DO SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 às 20:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: FLAVIO COSTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 98 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: AMAURILIO COSTA

Nome da Mãe: MARIA LUIZ

Cônjuge: GLACY WESTEPHALEN COSTA

Número da FAF: 014413/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: OUTROS – LEGIÃO PARANAENSE DO EXPEDICIONÁRIO NO ALTO DA XV – CTBA – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: NOEMI DAMASCENO DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO DAMASCENO

Nome da Mãe: MARIA DO NASCIMENTO DAMASCENO

Cônjuge: WALDOMIRO FABRICIO DOS SANTOS

Número da FAF: 014412/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: IGREJAS – 1ª IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR – (R. MANECO VIANA, Nº 462 – RAIA) – PARANAGUÁ/PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710