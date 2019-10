Nome: SONIA CRISTINA ROSA DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS

Nome do Pai: JUBER ROSA DA SILVA

Nome da Mãe: IDAICI LIMA ROSA DA SILVA

Número da FAF: 012923/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: IRACY BENATTI BRANDAO

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ARCHINTO BENATTI

Nome da Mãe: ANGELINA RAVAZOLI

Cônjuge: FERNANDO BRANDAO

Número da FAF: 012922/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ERNE KUHN DIEFENTHALER

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: METALÚRGICO

Nome do Pai: WALDOMIRO DIEFENTHALER

Nome da Mãe: IRMA MARCULINA KUHN DIEFENTHALER

Cônjuge: DIVA DIEFENTHALER

Número da FAF: 012921/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM MUN DE BRUSQUE /SC

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 11 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: EBERTON CORREA DE PAULA

Nome da Mãe: CHRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 012920/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MATER DEI (MATERNIDADE)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: EDSON JOSE KNOLL

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOAO KNOLL

Nome da Mãe: MARIA UMBELINA KNOLL

Número da FAF: 012918/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: EZOLINA PEREIRA DE LIMA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO PEREIRA VENANCIO

Nome da Mãe: JUVELINA SEBASTIANA SANTANA

Cônjuge: ANTONIO RIBEIRO DE LIMA

Número da FAF: 012916/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA FUNERARIA RESERVENSE RESERVA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Funerária: SUZANE MARIA MENDES CARNEIRO (RESERVA – PR) (42) 9976-4645

Nome: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: CABELEIREIRO(A)

Nome do Pai: JOSE PEREIRA DA SILVA

Nome da Mãe: FRANCISCA LIMA DA SILVA

Número da FAF: 012915/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS – BOM RETIRO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: FLORIANO TARCISO ESSENFELDER

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: GUIDO ESSENFELDER

Nome da Mãe: SARA ABRAHAO

Número da FAF: 012913/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: GUIOMAR ANTUNES COSTA DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO JOSE ANTUNES

Nome da Mãe: MARIA MAXIMINIANO DA COSTA

Cônjuge: JOAQUIM DIAS DA SILVA

Número da FAF: 012912/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ROGERIO XAVIER OLIVEIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS

Nome do Pai: JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Número da FAF: 012911/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESTABELICIMENTO COMERCIAL – R- STO ANTONIO TORTATO , 1160 – UMBARA – CTBA / PR

Local do Velório: PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: THAIS HAPPEL MACHADO DE SOUZA

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 1 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: ALMIR PACHECO DE SOUZA

Nome da Mãe: DAMARIS HAPPEL MACHADO DE SOUZA

Número da FAF: 012910/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: IGREJAS – EVANGELHO QUADRANGULAR-(R. GUSTAVO KABITSCHKE, Nº 442 – RIO VERDE) – COLOMBO/PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: PAULO MARCOS ALVES PINTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: HAMILTON ALVES PINTO

Nome da Mãe: AMELIA ALVES PINTO

Cônjuge: GISELE GRANDE ALVES PINTO

Número da FAF: 012909/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO CAMPOS GERAIS–PONTA GROSSA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: IVO MORILLO IOPPI

Data do Falecimento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Idade: 99 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: FAUTO IOPPI

Nome da Mãe: LEONTINA IOPPI

Cônjuge: CELIA TESSER IOPPI

Número da FAF: 012908/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005