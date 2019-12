Nome: ANACLETO GARCIA DA LUZ

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: CARPINTEIRO

Nome do Pai: SEBASTIAO GARCIA

Nome da Mãe: IZABEL AVILA DA LUZ

Cônjuge: ROSI GARCIA DE QUADROS

Número da FAF: 015705/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOM JESUS DOS PASSOS – PIRAQUARA/PR.

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: LEOPOLDO MOCELIN SBRISSIA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: ATILIO SBRISSIA

Nome da Mãe: DAVINA MOCELIN SBRISSIA

Cônjuge: EDILENE APARECIDA DOMINGUES SBRISSIA

Número da FAF: 015704/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAMARA MUNICIPAL – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR.

Local do Sepultamento: COLÔNIA FARIA (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:00h

Funerária: A PARANAENSE (CAMPINA GRANDE DO SUL/PR) (41) 3679-4040

Nome: ALAOR GUMY VIRMOND

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ANNIBAL VIRMOND JUNIOR

Nome da Mãe: NANCY GUMY VIRMOND

Cônjuge: MARIA TERESINHA FARIA VIRMOND

Número da FAF: 015703/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: LINDAMIR TEREZINHA CAETANO BARBOSA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: COPEIRO(A)

Nome do Pai: ANTENOR COSTA

Nome da Mãe: HELENA FERREIRA COSTA

Número da FAF: 015702/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: IGREJAS – CAPELA CAMPO MOURAO

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: VINICIO BRUNI

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: SILVIO BRUNI

Nome da Mãe: ALDVINA DILETI BRUNI

Cônjuge: EDDA DA COSTA BRUNI

Número da FAF: 015701/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 DO CEMITÉRIO DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: IDAILTON LOURENCO DO NASCIMENTO

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: APARECIDO NASCIMENTO

Nome da Mãe: MARIA CORELLA NASCIMENTO

Cônjuge: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Número da FAF: 015700/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – CERRO AZUL 1498

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: OSWALDO CANETTI FERREIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO

Nome do Pai: JOAO JOSE FERREIRA

Nome da Mãe: ANA CANETTI FERREIRA

Número da FAF: 015699/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 04 DO CEMITÉRIO DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE BALSA NOVA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: OSWALDO MIRANDA FILHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: OSWALDO FREITAS MIRANDA

Nome da Mãe: ALICE MARCHINI MIRANDA

Número da FAF: 015698/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 20:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: OZEIAS FERREIRA MARTINS

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: ANTONIO FERREIRA MARTINS

Nome da Mãe: MARIA DAS GRACAS MARTINS

Número da FAF: 015697/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: DULCELIA DE FATIMA IWANOWSKI

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: CAMAREIRA

Nome do Pai: ESTEPHANO IWANOWSKI

Nome da Mãe: ANASTACIA SKROCH IWANOWSKI

Número da FAF: 015696/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 DO CEMITÉRIO DO SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: MARIA FERNANDA DE LIMA SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 4 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: ALEXANDRO DE LIMA SANTOS

Nome da Mãe: FERNANDA TEREZINHA KREITLOW DE LIMA SANTOS

Número da FAF: 015695/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CATOLICA SAO SEBASTIAO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736

Nome: ACACIO VENANCIO NETO

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: MARCILIO VENANCIO

Nome da Mãe: MAFALDA MARIA PADOVANI

Número da FAF: 015694/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – RUA ESNESTO LUIS PELANDA Nº 500 GANCHINHI CTBA/PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: CARLOS BAQUE

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOAO MANOEL BAQUE

Nome da Mãe: LUIZA MARIA BAQUE

Cônjuge: GILDA DA APARECIDA NICOLAU BAQUE

Número da FAF: 015693/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CERRO ZUL PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ORG. SOCIAL DE LUTO DE CERRO AZUL (CERRO AZUL/PR) (041) 3662-1425

Nome: OSNI NATAL BASSO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: ESTOFADOR

Nome do Pai: NATAL BASSOI

Nome da Mãe: CYRENE STEIN BASSO

Número da FAF: 015692/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – JOAQUIM NABUCO 1551 SAO CRISTOVAO SAO JOSE DOS PINHAIS

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: sábado, 30 de novembro de 2019

Idade: 13 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: LUIZ FELIPE NOGUEIRA

Nome da Mãe: JENIFFER CRIS MIRANDA DA SILVA

Número da FAF: 015691/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: JOAO PEREIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: ALFREDO PEREIRA

Nome da Mãe: FRANCISCA PEREIRA

Cônjuge: MARIA JOANA PEREIRA

Número da FAF: 015690/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IG CATÓLICA SÃO JOSÉ OPERÁRIO BAIRRO NOVO CTBA/PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 13:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: RODRIGO PISARECK

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ROSANA PISARECK

Número da FAF: 015689/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 09:30h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 3018-0141

Nome: EDUARDO VIEIRA MANHAES

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 52 ano(s)

Profissão: SEGURANÇA

Nome do Pai: ELCIO MANHAES

Nome da Mãe: ZEYMA VIEIRA MANHAES

Número da FAF: 015688/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – 1º IG BATISTA BENTO VIANA BATEL CTBA/PR

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:30h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: HENRIQUE RIBEIRO PINTO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: ABEL PINTO

Nome da Mãe: MARIA JOSE RIBEIRO PINTO

Número da FAF: 015687/2019

Local do Falecimento: OUTROS – NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 3 DO MUNICIPAL DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: ARMANDO ROSCIA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: AUDITOR(A)

Nome do Pai: JOAO ANTONIO ROSCIA

Nome da Mãe: ELISABETA PAPA

Cônjuge: LOURDES CRUZ ROSCIA

Número da FAF: 015686/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS CTBA PR

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ROSANGELA HENKEL DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO

Nome do Pai: DARVIM FERREIRA DA SILVA

Nome da Mãe: EDITH HENKEL DA SILVA

Cônjuge: GERUZO DOS SANTOS

Número da FAF: 015685/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS – RIO VERDE – COLOMBO/PR.

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL N. SRA. DO ROSARIO (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 3018-0141

Nome: IRACEMA MARIA LEMES

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO THEODORO MARTINS

Nome da Mãe: MARIA EMILIA DE JESUS

Número da FAF: 015683/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 DO CEMITÉRIO DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: OSVALDO HENRIQUE FRIEDRICH

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO

Nome do Pai: OSWALDO GUNTHER FRIEDRICH

Nome da Mãe: ESTER EMERENCIANA FRIEDRICH

Cônjuge: LUCILA PALLONE FRIEDRICH

Número da FAF: 015682/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: MARIA JOSE ESTEVAO

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALFREDO MANOEL DA SILVA

Nome da Mãe: PLACIDINA DA SILVA

Cônjuge: ANTONIO FRONTINO ESTEVAO

Número da FAF: 015681/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS DE MANDIRITUBA (MANDIRITUBA – PR) (41) 3626-1235

Nome: JUVELINA VALENTE KNOPIK

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANGELO VALENTE

Nome da Mãe: MARIA DA LUZ VALENTE

Cônjuge: ADOLPHO KNOPIK

Número da FAF: 015680/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA LUZ

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722