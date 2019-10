Nome: ARNO DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: ODORICO DE OLIVEIRA MACHADO

Nome da Mãe: ARACI BORGES DOSSANTOS

Número da FAF: 012890/2019

Local do Falecimento: OUTROS – CASA DE REPOUSO

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: ERMINIA SILVESTRE DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MARIO SILVESTRE

Nome da Mãe: ISAURA SILVESTRE

Cônjuge: RONALDO DE OLIVEIRA

Número da FAF: 012889/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD INDEPENDÊNCIA EM ARAUCÁRIA – PR

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736

Nome: MARIA ESTEVES

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 101 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO DO CARMO ESTEVES

Nome da Mãe: PORCINA WILLARINO

Número da FAF: 012888/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 – SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ANTONIO RAUCH

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: HENRIQUE RAUCH

Nome da Mãe: AURORA STALL

Cônjuge: MARIA LUCIA RAUCH

Número da FAF: 012886/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: DENISE ELIZABETH PATITUCCI KEPPEN

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: DARGAN BENTO PATITUCCI

Nome da Mãe: MERCEDES SCHERER PATITUCCI

Cônjuge: LUIZ CARLOS

Número da FAF: 012885/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: OUTROS – CAPELA A.V.M. CURITIBA PR..

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: JOAO AUGUSTO FERREIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: SEZINANDO FERREIRA

Nome da Mãe: MARIA ALTIVA FERREIRA

Número da FAF: 012884/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ELIZABETH DE FATIMA FERRAZ

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: WALDOMIRO DE ALMEIDA FERRAZ

Nome da Mãe: DORASI DE ALMEIDA FERRAZ

Número da FAF: 012883/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI..

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: VILSON DE LIMA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: MARCILIO DE LIMA

Nome da Mãe: MARIA ISABEL DE LIMA

Cônjuge: MARIA HELENA DE LIMA

Número da FAF: 012882/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: MAY TIU

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: YAN GOH

Nome da Mãe: CAN SEE

Cônjuge: YUN YIN

Número da FAF: 012881/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: AGOSTINHO DOS ANJOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: SEBASTIAO DOS ANJOS DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: JOANA BATISTA DINIZ DO NASCIMENTO

Cônjuge: MARIA DE LOURDES PEREIRA

Número da FAF: 012878/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE CAMPO MAGRO PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 99188-0737

Nome: JESUS DOS SANTOS ROSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SIMPLICIO CARVALHO

Nome da Mãe: BALBINA COLLACO

Cônjuge: AIRES DOS SANTOS ROSA

Número da FAF: 012877/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 – BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: HELENA FLORESTINA SACILOTTO DORNELES

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: VALENTIN DOMINGOS SACILOTTO

Nome da Mãe: AMELIA SAURIN

Cônjuge: ALFEU DORNELES

Número da FAF: 012876/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MEMORIAL DA VIDA EM S.J.P.

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: HELENA RIBEIRO FERNANDES

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: AVELINO RIBEIRO

Nome da Mãe: GUILHERMINA DE SOUZA

Cônjuge: WALDOMIRO FERNANDES

Número da FAF: 012875/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA BONFIM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: BRENO BORGES

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 1 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: ELIELTON BORGES

Nome da Mãe: ALESSANDRA RODRIGUES

Número da FAF: 012871/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOA VISTA/ GUAMIRANGA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: ANJO GABRIEL (PRUDENTÓPOLIS/PR) (42) 3446-2162

Nome: ADELINO LOPES

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: MANOEL LOPES

Nome da Mãe: ANALIA MARIA LOPES

Cônjuge: RENEE LOPES

Número da FAF: 012870/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: PEDRO BARBOSA DA SILVA

Nome da Mãe: APARECIDA DELFINO DA ILVA

Cônjuge: ZENILDA VEIGA

Número da FAF: 012869/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: ALEXANDRE SECH

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: ESTANISLAU SECH

Nome da Mãe: ANTONINA SECH

Cônjuge: MADERLI SECH

Número da FAF: 012867/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 10:30h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: ALCEU PEDRO HUSCZ

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai: CONSTANTE HOSCZ

Nome da Mãe: IZAURA SANWAIS HUSCZ

Número da FAF: 012866/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: MARIA HELENA FIGUEIRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CARLOS ROSSITO

Nome da Mãe: BARBARA DOS SANTOS ROSSITO

Cônjuge: DORACY BRANDINO FIGUEIRO

Número da FAF: 012865/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: LEONI OTILIA KALCKMANN LEPIENSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: OTILIA SCHUNEMANN

Cônjuge: MELICIO LEPIENSKI

Número da FAF: 012864/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE DOS PINHAIS

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815