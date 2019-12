Nome: JOAQUINA APARECIDA DE SOUZA COSTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: PEDRO MIGUEL DE SOUZA

Nome da Mãe: FRANCISCA DE SOUZA

Cônjuge: JORGE DA SILVA COSTA

Número da FAF: 015656/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: FRANCISCA MARIA DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO MACHADO DOS SANTOS

Nome da Mãe: RITA ALVES MACHADO

Cônjuge: JOSE PINTO DA SILVA

Número da FAF: 015655/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAPERUCU – PR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: SANTA PAZ (ITAPERUÇU – PR) (41) 3652-1510

Nome: MARIA FRANCISCA DE SOUZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 98 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CARLOS BRANCO FELIPOSKI

Nome da Mãe: IRACEMA DE OLIVEIRA FELIPOSKI

Número da FAF: 015654/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: OUTROS – A DEFENIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 20 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: WAGNO DE LARA CHEVONICA

Nome da Mãe: JUSSARA DE FATIMA KURILO

Número da FAF: 015652/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: CLEIDE DE CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai:

Nome da Mãe: GERALDA MARIA DOS ANJOS

Número da FAF: 015651/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 MUNICIPAL DO SANTA CANDIDA, CURITIBA-PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ELIZIA MARIA GONCALVES

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: AMANCIO JOSE DOS SANTOS

Nome da Mãe: DEOLINDA MARCILIA DE JESUS

Número da FAF: 015650/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:30h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: DARCI DOMINGUES DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: ADMINISTRADOR(A)

Nome do Pai: ERMELINO DOMINGUES DOS SANTOS

Nome da Mãe: CARMELIA OLINDA DOS SANTOS

Cônjuge: TERESINHA BERBETZ DOS SANTOS

Número da FAF: 015649/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: VALDOMIRO SOARES

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: NAO INFORMADO

Cônjuge: GENTILHA SETTE SOARES

Número da FAF: 015648/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 04 DO CEMITÉRIO MUNICILPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: MARIA NELCI DA CONCEICAO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE PAULO DE FRANCA

Nome da Mãe: JOSEFA CONSTANCA DA CONCEICAO

Número da FAF: 015647/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:30h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: IVETTE MOCOCHINSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BORTOLIN NADALIN

Nome da Mãe: ANNA NADALIN

Cônjuge: JOAO MOCOCHINSKI

Número da FAF: 015646/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPÉLA 03 DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 20 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: NICOLAS LEANDRO IAMETTI

Nome da Mãe: TATIANE DE SANTANA RIBAS

Número da FAF: 015645/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: TATIANA LEITE DE LIMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 45 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE RODRIGUES DE LIMA

Nome da Mãe: MARIA NELCI LEITE DE LIMA

Número da FAF: 015644/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – ZEFERINO PIRES BARBOSA/ORLEANS/CTBA/PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: SANDRA REGINA SAMY FRANTZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: WALDEMAR DA SILVA SAMY

Nome da Mãe: ERNESTINA HANZE SAMY

Cônjuge: NORBERTO FRANTZ

Número da FAF: 015643/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: JUCELIA REGINA LECH

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: JOSE LECH

Nome da Mãe: HERICA MAFRA LECH

Número da FAF: 015642/2019

Local do Falecimento: OUTROS – VALENCIS CURITIBA HOSPICE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 7 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: TANCREDO SANTANA DA CRUZ

Nome da Mãe: DANIELE PAGLIARI

Número da FAF: 015641/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: LEANDRO GABRIEL ANDRADE DE ALMEIDA PALMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 39 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: GABRIEL DE ALMEIDA PALMA

Nome da Mãe: CELIA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA PALMA

Número da FAF: 015640/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA Nº 02 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL BOQUEIRÃO CTBA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: ELOINA RAMOS LEMBERG

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE DE OLIVEIRA RAMOS

Nome da Mãe: ZAIDE GONCALVES RAMOS

Número da FAF: 015639/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. ANGELINA CARON CAMP. GRANDE DO SUL PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOM JESUS SAO FRANCISCO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MANUELA GALKOWSKI PEDROSO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 1 dia(s)

Profissão:

Nome do Pai: TASSYO MAURICIO DIAS PEDROSO

Nome da Mãe: JESSICA APARECIDA GALKOWSKI PEDROSO

Número da FAF: 015638/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MATERNIDADE CURITIBA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: LUCIA ALVES DE ALBUQUERQUE

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: GERENTE

Nome do Pai: ARILDO JOSE DE ALBUQUERQUE

Nome da Mãe: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALBUQUERQUE

Número da FAF: 015636/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ROSEMARY SUSANA JENSCHEWITZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: KURT JENSCHEWITZ

Nome da Mãe: URSULA EVA JENSCHEWITZ

Cônjuge: ANGELO FRANCISCO BONATO

Número da FAF: 015637/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA LUTERANA

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: TOMALYS ROSA

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 47 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MILAGRO COROMOTO MEZA ALVORADO

Número da FAF: 015635/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 28 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai:

Nome da Mãe: SIMONE DE LIMA NASCIMNETO

Número da FAF: 015634/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – R IRAI , S/ N – WEISSOPOLIS – PINHAIS / PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: ROMEU SEBASTIAO ALEXANDRINI

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: ROBERTO PAULINO ALEXANDRINI

Nome da Mãe: ANA MADALENA ALEXANDRINI

Número da FAF: 015632/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SAO LEOPOLDO/CIC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: JOAQUIM PEDRO MACHADO DA COSTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA

Nome do Pai: EDDY VALENTE DA COSTA

Nome da Mãe: SARA MACHADO DA COSTA

Cônjuge: VERA APARECIDA CADANUS DA COSTA

Número da FAF: 015631/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: ANGENOR MARTINHO FERNANDES

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: MARTINHO FERMINO FERNANDES

Nome da Mãe: BENTA ESTEVA FERNANDES

Número da FAF: 015630/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ABBA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: FRANCISCA DA LUZ ANSELMO

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BRASILIANO GONCALVES DA LUZ

Nome da Mãe: BEATRIZ DE SOUZA LUZ

Cônjuge: JORGE DUARTE ANSELMO

Número da FAF: 015629/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – PEDRO FUSS/SJP/PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: NIVALDO URBANETZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: WENCESLAU URBANETZ

Nome da Mãe: MARIA DA GLORIA

Cônjuge: MARIA DA LUZ BERNO URBANETZ

Número da FAF: 015628/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – AVM

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: THIAGO LOPES DE LIMA

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ISMAR GARCIA DE LIMA

Nome da Mãe: ITELMIRA LOPES DE LIMA

Número da FAF: 015627/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 08:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: DERCY MINETTO CORAIOLA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE LAFFITTE MINETTO

Nome da Mãe: ADELAIDE MARCURIO MINETTO

Cônjuge: ALBERTO CORAIOLA

Número da FAF: 015626/2019

Local do Falecimento: UPA – SITIO CERCADO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 CEMITERIO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: CELIA APARECIDA MOREIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: VIDAL BATISTA MOREIRA

Nome da Mãe: HILDA CAETANO MOREIRA

Cônjuge: JOSE MARIANO DOS SANTOS

Número da FAF: 015625/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA DA LAPA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA LAPA – PR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 14:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: ADENILSON PEREIRA MACHADO

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: AÇOUGUEIRO

Nome do Pai: VALDIVO PEREIRA MACHADO

Nome da Mãe: HILDA DOS SANTOS MACHADO

Cônjuge: DILCEIA DO ROCIO DE MEIRA

Número da FAF: 015624/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – PR 090 KM 467 1400MTS/CAMPO LARGO/PR/ACUNGUI

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL CAMPO MAGRO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CAMPO MAGRO (CAMPO MAGRO/PR) (41) 3677-9031

Nome: ANALIS VITORIA DE MATTOS

Data do Falecimento: domingo, 1 de dezembro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: IGOR DE MATTOS

Nome da Mãe: ANA CAROLINE RAMIRES

Número da FAF: 015623/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA ASCESC CASCAVEL PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: CLAUDIO BILOVUS

Data do Falecimento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: DANIEL BILOVUS

Nome da Mãe: LIDIA BILOVUS

Número da FAF: 015622/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESTRADA RURAL – – LINHA ORDENANCO – IRATI / PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA DA LUZ (IRATI – PR) (42) 3422-1756

Nome: PAULO ROBERTO DE SOUZA

Data do Falecimento: sábado, 2 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: OSVALDO SCALCO DE SOUZA

Nome da Mãe: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA

Cônjuge: IVONETE FERNANDES DE SOUZA

Número da FAF: 015621/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA BOM JESUS

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: GENI MARIA MOSS

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: COSTUREIRO(A)

Nome do Pai: OLINDO MOSS

Nome da Mãe: ADELE MOSS

Número da FAF: 015620/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO JARDIM CECILIA CAMPO MAGRO PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: CAIO MARCIO CALVETTI

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: VICTOR CALVETTI

Nome da Mãe: ASTERIA CALVETTI

Cônjuge: VERA CRUZ DE OLIVEIRA CALVETTI

Número da FAF: 015619/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: IARA MARIA PETTERS ALLAGE

Data do Falecimento: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: UNIVALDO ALLAGE

Nome da Mãe: MARIA ARILDA PETTERS ALLAGE

Número da FAF: 015618/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776