Nome: MARIA SALETE GURESKI SIKORA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOSE GURESKI

Nome da Mãe: TEREZA RADASKIEWCZ GURESKI

Número da FAF: 012841/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL RIO AZUL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Funerária: ALEX JUNIOR GOLEMBA (RIO AZUL-PR) (42) 34632050

Nome: JULIA LOPES DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 99 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAQUIM LOPES D OLIVEIRA

Nome da Mãe: NARCISA FERNANDES

Cônjuge: ALCEBIADES MORAES DOS SANTOS

Número da FAF: 012840/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPÉLA 01 DO SANTA CÂNDIDA

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ROSA LISSA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ADOLFO MASSINHA

Nome da Mãe: IZAIRA BELLON MASSINHA

Cônjuge: ALCEU LISSA

Número da FAF: 012838/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: JOAO FRANCISCO LOURENCO

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE FRANCISCO LOURENCO

Nome da Mãe: MARIA ISAURA DE JESUS

Número da FAF: 012835/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: IRENE DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: PAULO SCHENELL FILHO

Nome da Mãe: JOSEPHA SCHENELL

Cônjuge: PAULO DOMINGOS DE SOUZA

Número da FAF: 012832/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – UPA 24HS DE GARUVA SANTA CATARINA

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: CLOVIS CONSTANTINO ROSA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: AUXILIAR FINANCEIRO

Nome do Pai: PEDRO CONSTANTINO ROSA

Nome da Mãe: ANASTACIA MORAZ ROSA

Número da FAF: 012830/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: JOEL VAZ DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JULIO VAZ DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA CAVALHEIRO VAZ

Cônjuge: MARILENE SOARES DA SILVA

Número da FAF: 012829/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: ROBERTO FORTUCE

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA FORTUCE

Cônjuge: VILMARINA BINAION FORTUCE

Número da FAF: 012828/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 11:30h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: LAVINIA EDUARDA DE MORAES RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 3 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: LAERCIO CAVALCANTE RODRIGUES

Nome da Mãe: FRANCIELLE DE MORAES

Número da FAF: 012827/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 2 DO CEM MUN DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: MARCELO WANDRATSCH

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JULIO ODINIR WANDRATSCH

Nome da Mãe: LOREDA BOHN WANDRATSCH

Número da FAF: 012826/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 18:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: RAFAELA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 1 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: SIMONE ALVES PEREIRA DAS NEVES

Número da FAF: 012825/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555

Nome: TEREZA FILOMENA PILOTO

Data do Falecimento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: PEDRO CHIMINELO

Nome da Mãe: MARIA CHIMINELO

Cônjuge: OSVALDO ANTONIO PILOTO

Número da FAF: 012823/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: PAROQUIAL UMBARÁ

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776