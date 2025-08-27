Duas pessoas centenárias morreram em Curitiba, segundo o obituário desta quarta-feira. Ambas com 100 anos cravados, serão sepultadas nesta quarta-feira no Cemitério do Santa Cândida e no Cemitério Municipal do Água Verde. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (27)
ADORACI ALBERTI JARDEVESKI, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JARDEVESKI. Filiação: GERONYMO ALBERTI e ORLINDA FERREIRA ALBERTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:00h.
CLARA DE ARAUJO PRZEZDZIECKI, 100 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEGISMUNDO PRZEZDZIECKI. Filiação: RAUL ALVES DE ARAUJO e ROMALINA ALVES DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:00h.
ALAN DJONE ALVES, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SANDRA REGINA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
ANIBELA BERTAGNOLI PIRES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANIBAL PIRES JUNIOR e IGNEZ BERTAGNOLI PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:00h.
ANTONIO SANTOS DE MELO, 86 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: MARIA ISABEL BATISTA CAMARGO MELO. Filiação: APARICIO PINTO DE MELO e EDITE SANTOS DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:00h.
APPARECIDA MARIA FERRACIOLLI GOMES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERRACIOLLI e JOSEPPHINA BACCARIN. Sepultamento: CRISTO REI, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
ARY CHAVES, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO JOSE CHAVES e ANA MARIA VITORINO CHAVES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:00h.
BERNARDINA DA LUZ MARTINS, 94 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO DOMINGOS MARTINS. Filiação: OTAVIO PEDRO DA LUZ e OTILIA BORGES DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 16:30h.
CERES SENHORINHA FERREIRA ROMANZINI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIX SADY ROMANZINI. Filiação: ERICO GOMES FERREIRA e JULIETA FEDUMENTI FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:00h.
FILOMENA PAMPUCH, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PAMPUCH NETO. Filiação: PEDRO KRETSCHMER e CLARA KUBIS KRETSCHMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
FRANCISCO BOSCARDIM NETTO, 99 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ESMERALDA BUFFARA BOSCARDIM. Filiação: CONSTANCIO BOSCARDIM e DOLORES PASQUINE BOSCARDIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
GILBERTO SANABE, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLAUDETE APARECIDA CAIO SANABE. Filiação: FLORIDO SANABE e ANITA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 13:00h.
GILDA CARVALHO DE MEDEIROS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARMANDO CARVALHO e MARIA DE SOUZA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
HENRIQUE OLECH, 86 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CECILIA FILOMENA KOLACHINSKI OLECH. Filiação: LADISLAU OLECH e BALBINA OLECH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:00h.
IEDA MARILDA DA CUNHA ROSA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ISMAEL DA CUNHA e ROSA GABRIEL DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:30h.
JANE SANTOS DE MATTOS, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BRANDAO DE MATTOS e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS MATTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
JOAO LUIZ DANI, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO PEDRO DANI e ELMA ROSA DANI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
JOAO PERDOMO FILHO, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAOA PERDOMO e JULIA DAS MENDES PERDOMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOARY MIARA, 89 ano(s). Filiação: JOAO MIARA e THEREZA MIARA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
JOSE ADEMAR ALVES, 84 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: PEDRO LEONARDO ALVES e MARTA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE GERALDO BORGES, 82 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: GERALDO GONCALVES BORGES e CLARA MARIA BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:30h.
JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: ZAIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA. Filiação: IRACI RAMOS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
LAURITA BUENO DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE MANUEL BUENO e ROSALINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 09:00h.
LEONICE ALVES DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO MANOEL DE LIMA. Filiação: FRANCISCO ANULINO ALVES e MARIA BEZERRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:00h.
LILIAN LIA URBAN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTHUR URBAN e ELEONORA URBAU. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 10:00h.
LINDAMIR DE FATIMA PIMENTEL, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURIDES PIMETEL e MARIA DA CONCEICAO PIMENTEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:00h.
LUCIA REGINA OROWICZ, 67 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: JOSEF JAN OROWICZ e HELENA OROWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 11:00h.
LUZINETE DE OLIVEIRA E SILVA, 72 ano(s). Cônjuge: SOSTENES DE ASSIS E SILVA. Filiação: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA E SILVA e IZAURA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA DE LOURDES GOMES, 90 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Cônjuge: DAMASIO GOMES. Filiação: ESTEFANO KRYWOPUST e SOFIA KRYWOPUST. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA NAZARETH LOPES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Cônjuge: JOSE LUIZ DOS SANTOS. Filiação: NATALIA RIBEIRO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA PEREIRA VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL FLORIANO VIEIRA. Filiação: JOSE ANTONIO PEREIRA e FLORISA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:00h.
OLDEMAR JOSE BARABA, 74 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: LUIZ BARABA e OLGA ODOVANI BARABA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:30h.
PAULO CESAR SCHUCHOVSKY GRUBER, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO CEZAR PEREIRA GRUBER e TANIA MARIA SCHUCHOVSKY GRUBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROGERIO CLEY DE ANDRADE, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Cônjuge: RAQUEL ELAINE TRAUER. Filiação: PEDRO ROSA DE ANDRADE e ANNA DACKO DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROGERIO DA CRUZ SANTOS, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JORDAO DOS SANTOS e CASTURINA DE JESUS DA CRUZ SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:30h.
ROSEMARIE RESENDE GONCALVES GRODZKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HENRIQUE GRODZKI. Filiação: GERALDO GONCALVES DE SOUZA e ANA MARIA RESENDE GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 14:30h.
RUBENS PINHEIRO, 81 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JUSSARA PINHEIRO. Filiação: ANTONIO DO BOMFIM PINHEIRO e DULCILIA SIQUINELE PINHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 19:30h.
RUI WERNECK DE CAPISTRANO, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARION WERNECK DE CAPISTRANO e IRENE MULLER WERNECK DE CAPISTRANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 17:00h.
SEBASTIAO NETO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ELIANE APARECIDA DE AMORIM. Filiação: ALANDINO ALEXANDRE DA SILVA e ERI FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:30h.
SEBASTIAO NEVES DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANDA MARIA SANTOS DE SOUZA. Filiação: WALDEMAR DE SOUZA e MARIA DE LOURDES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 16:30h.
SILMAR ROBERTO COELHO MARTINS, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANDREA MARINESCO COELHO MARTINS. Filiação: ANTONIO NELSON COELHO MARTINS e WALKIRIA SAFKA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:00h.
SILVANA BERNADETE ALVES MENDES, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ORLANDO MENDES e INHA ALVES DE JESUS MENDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:00h.,
SIZUCO SAKUMA TAMASHIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEISEI TAMASHIRO. Filiação: ZENCAO SAKUMA e TARU SAKUMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:00h.
TEREZA NELCI DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: HELIO SEBASTIAO DOS SANTOS. Filiação: LINDOLFO PONCIANO DA ROCHA e MARIA DE JESUS ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:00h.
VERONICA KARPOVICZ DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO BECKER DA SILVA. Filiação: JOAO BISZ e ROSALIA KARPOVICZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 10:30h.
