Como parte da semana Paraná Inovador, o Governo do Paraná apresenta nesta terça-feira (15) a palestra “Aprendizados do Vale do Silício“, que terá como ministrante Robert Janssen, CEO da OBr.global. A entrada é gratuita e o participante poderá conhecer um pouco mais sobre a importância de agregar experiências e conhecimento no ecossistema mais empreendedor e inovador do mundo, nos Estados Unidos. A palestra acontece às 19h30 no Palácio Iguaçu. Informações pelo telefone (41) 3350-2400.

Nesta mesma terça-feira, a convite da FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Janssen ministra a palestra “A história do Vale do Silício: Uma fonte de Inspiração para um novo mindset”, na Escola de Gestão do Campus da Indústria (Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba, PR), das 17h30 às 19h. Em ambas as palestras o CEO da OBr.global e atual Diretor Vice-Presidente de Relações Internacionais da Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) contará aos dois públicos, como o Vale do Silício inspira outras cidades do mundo.

A palestra também é gratuita. Informações sobre o evento da Fiep podem ser obtidos pelo telefone (41) 3271-7700.