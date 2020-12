Em 15 meses, a Câmara Municipal de Curitiba gastou um total de R$ 300.799,53 em combustível para abastecer os veículos alugados para ficarem à disposição dos 38 gabinetes dos vereadores. O valor inclui as prestações de contas feitas pelos parlamentares no período de agosto de 2019, quando eles receberam os veículos do atual contrato de locação da Casa, e outubro de 2020, último mês com dados disponíveis sobre esse tipo de gasto no Portal da Transparência até o levantamento feito pela Gazeta do Povo, na semana passada (sexta-feira, dia 18/12). Todos os gastos são previstos legalmente.

Com termo assinado em junho de 2019 com a WS Locações Ltda., a Câmara Municipal de Curitiba contratou o serviço de locação de 50 veículos sem limite de quilometragem, sem condutor nem combustível inclusos, ao custo anual de R$ 811.587,72.

Conforme previsto no edital de licitação para o serviço, todos os veículos são do tipo sedan, flex, com quatro portas, airbags, freios ABS, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, travas e vidros elétricos, CD player AM/FM e película antifurto. Dos 50 carros, 49 são do tipo passeio, modelo Vokswagen Virtus 1.6. O último, que fica à disposição da presidência da Casa, é um Toyota Corolla XEi 2.0.

Em agosto de 2020, após um ano de uso dos primeiros veículos alugados, a empresa contratada substituiu parte dos carros por versões novas, zero quilômetro, sem custo adicional.

Cada vereador de Curitiba tem direito a um automóvel, que fica à disposição de seu gabinete para uso exclusivo das atividades parlamentares. Integrantes da Mesa Diretora e da Corregedoria, em razão das funções administrativas, têm direito a mais um. Por acordo entre os parlamentares, no entanto, um integrante da Mesa pode abrir mão de um de seus veículos e cedê-lo a um parlamentar que não componha a comitiva.

Os veículos podem ser dirigidos pelos próprios parlamentares ou por seus assessores. Todos os vereadores assinam um termo de responsabilidade ao efetuar a retirada do veículo, indicando quais servidores serão condutores e apresentando cópia da carteira nacional de habilitação (CNH) de cada um.

Para cada carro, os parlamentares têm direito a uma cota mensal de 200 litros de combustível (etanol hidratado ou gasolina comum), bancados pela Câmara. Conforme a Resolução 4/2009, essa cota não é acumulável, ou seja, o saldo não é transferido para o mês seguinte, e o combustível só pode ser adquirido em estabelecimento contratado pela Casa e com requisição assinada pelo diretor do Departamento da Administração e Finanças em que haja identificação do autorizador da despesa e a placa do veículo abastecido.

O vereador Dalton Borba (PDT), que assumiu mandato em agosto de 2019, foi o único que abriu mão do carro disponibilizado pela Câmara durante todo o período. Felipe Braga Côrtes (PSD), que se licenciou do cargo e retornou no dia 26 de outubro, tem um veículo à disposição de seu gabinete, mas não há informações sobre seus gastos com combustível em razão da data de atualização das prestações de contas no Portal da Transparência.

os parlamentares têm direito a uma cota mensal de 200 litros de combustível (etanol hidratado ou gasolina comum), bancados pela Câmara. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC.

Confira os gastos com combustível por vereador e por veículo:

Alex Rato (Patriota)

VW Virtus MF (QJT5586) – 08/19 a 07/20 – R$ 8.157,97

VW Virtus MF (RAC3908) – 07/20 a 10/20 – R$ 2.118,92

Total: R$ 10.276,89

Beto Moraes (PSD)

VW Virtus MF (QJT4856) – 08/19 a 08/20 – R$ 4.822,48

VW Virtus AF (BEF3J30) – 08/20 a 10/20 – R$ 944,25

Total: R$ 5.766,73

Bruno Pessuti (Podemos)

VW Virtus MF ((QJR9716) – 08/20 a 10/20 – R$ 4.236,75

Total: R$ 4.236,75

Cacá Pereira (Patriota)

VW Virtus MF (QJR9796) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.422,93

VW Virtus AF (BEF4A56) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.769,80

Total: R$ 8.192,73

Colpani (PSB)*

*1º secretário da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ0566) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.757,15

VW Virtus MF (QJT4756) – 08/19 a 08/20 – R$ 4.306,08

VW Virtus AF (BEF4A57) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.323,57

VW Virtus AF (BEF6F99) – 08/20 a 10/20 – R$ 672,86

Total: R$ 13.059,66



Cristiano Santos (PV)

VW Virtus MF ((QJT5556) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.928,40

VW Virtus AF (BEF3J05) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.434,76

Total: 8.636,16

Dalton Borba (PDT)*

*Suplente, assumiu mandato em agosto de 2019 após a cassação do mandato de Professor Matsuda

O vereador não fez uso de carro oficial durante o mandato

Dona Lourdes (PSB)

VW Virtus MF (QJQ2316) – 08/19 a 05/20 – R$ 5.409,91

VW Virtus MF (RAC4828) – 06/20 a 10/20 – R$ 2.677,73

Total: R$ 8.087,64

Dr. Wolmir (Republicanos)*

*2º vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ0886) – 08/19 a 10/20 – R$ 5.347,34

VW Virtus MF (QJT5106) – 08/19 a 08/20 – R$ 7.678,15

VW Virtus AF (BEF4A25) – 08/20 a 10/20 – R$ 855,93

Total: R$ 13.881,42



Edson do Parolin (PSDB)*

*Suplente, assumiu mandato entre fevereiro de 2019 e abril de 2020, durante licença de Thiago Ferro

VW Virtus MF (QJQ2086) – 08/19 a 06/20 – R$ 5.294,03

Total: R$ 5.294,03

Ezequias Barros (PMB)

VW Virtus MF (QJR9766) – 08/19 a 08/20 – R$ 8.302,89

VW Virtus AF (BEF3J78) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.176,58

Total: R$ 10.079,47

Fabiane Rosa (sem partido)*

*Teve o mandato suspenso por determinação da Justiça em setembro de 2020

VW Virtus MF (QJQ2146) – 08/19 a 07/20 – R$ R$ 6.752,46

VW Virtus AF (BEF3J18) – 08/20 – R$ 217,21

Total: R$ 6.969,67

Felipe Braga Cortês (PSD)*

*Licenciou-se em março de 2019 e reassumiu o mandato em outubro de 2020

VW Virtus AF (BEF3J18) – 10/20 – R$ 0

Total: R$ 0



Geovane Fernandes (Patriota)



VW Virtus MF (QJR2116) – 08/20 a 10/20 – R$ 9.359,54

Total: R$ 9.359,54

Herivelto Oliveira (Cidadania)

VW Virtus MF (QJQ2496) – 08/20 a 10/20 – R$ 3.118,12

Total: R$ 3.118.2

Jairo Marcelino (DEM)*

*Faleceu em outubro de 2020 durante o exercício do mandato

VW Virtus MF (QJQ1266) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.813,06

VW Virtus MF (QJT5306) – 08/19 a 08/20 – R$ 5.586,44

VW Virtus AF (BEF3J14) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.112,53

VW Virtus AF (BEF6G02) – 08/20 a 10/20 – R$ 742,30

Total: R$ 14.254,33



Julieta Reis (DEM)

VW Virtus MF (QJP9226) – 08/19 a 10/20 – R$ 6.293,46

VW Virtus MF (QJT4666) – 08/19 a 08/20 – R$ 7.233,03

VW Virtus AF (BEF4A16) 08/20 a 10/20 – R$ 2.090,63

Total: R$ 15.617,12



Katia Dittrich (Solidariedade)

VW Virtus MF (QJQ0686) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.340,49

VW Virtus AF (BEF4A24) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.746,54

Total: R$ 8.087,03

Marcos Vieira (PDT)

VW Virtus MF (QJT5656) – 08/19 a 10/20 – R$4.797,30

Total: R$ 4.797,30

Maria Leticia (PV)

*4ª secretária da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ1736) – 08/20 a 10/20 – R$ 2.908,83

VW Virtus MF (QJT5376) – 08/20 a 10/20 – R$ 2.943,16

Total: R$ 5.851,99

Maria Manfron (PP)*

*Vice-corregedora da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ1346) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.943,79

VW Virtus AF (BEF4A21) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.209,34

Total: R$ 8.153,13



Mauro Bobato (Podemos)

VW Virtus MF (QJT3516) – 08/19 a 08/20 – R$ 5.063,58

VW Virtus AF (BEF3J81) – 08/20 a 10/20 – R$ 899,97

Total: R$ 5.963,55

Mauro Ignácio (DEM)*

*Corregedor da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ1096) – 08/19 a 08/20 – R$ 4.623,61

VW Virtus MF (QJR6216) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.092,07

VW Virtus AF (BEF3J79) – 08/20 a 10/20 – R$ 564,00

VW/Virtus AF (BEF4A28) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.405,59

Total: R$ 12.685,27



Mestre Pop (PSD)

VW Virtus MF (QJQ2226) – 08/19 a 06/20 – R$ 7.595,79

VW/Virtus MF (RAC3318) – 06/20 a 10/20 – R$ 2.998,50

Total: R$ 10.594,29



Noemia Rocha (MDB)*

*3ª secretária da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ1456) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.285,93

VW Virtus AF (BEF4A18) – 1.017,92

Total: R$ 7.303,85



Oscalino Do Povo (PP)

VW Virtus MF (QJT5466) – 08/19 a 08/20 – R$ 4.565,61

VW Virtus MF (QJT5886) – 08/19 a 08/20 – R$ 3.593,19

VW Virtus AF (BEF4A23) – 08/20 a 10/20 – R$ 615,03

Total: R$ 8.773,83

Osias Moraes (Republicanos)

VW Virtus MF (QJT5736) – 08/19 a 10/20 – R$ 6.084,92

Total: R$ 6.084,94

Paulo Rink (PL)

VW Virtus MF (QJQ0966) – 08/19 a 08/20 – R$ 5.887,27

VW Virtus AF (BEF4A15) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.145,37

Total: R$ 7.032,64

Pier Petruzziello (PTB)

VW Virtus MF (QJP9396) – 08/19 a 10/20 – R$ 3.270,23

Total: R$ 3.270,23

Professor Euler (PSD)*

*2º secretário da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ0836) – 08/19 a 10/20 – R$ 4.314,23

Total: R$ 4.314,23

Professor Silberto (MDB)

VW Virtus MF (QJQ1546) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.005,89

VW Virtus AF (BEF4A53) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.743,01

Total: R$ 7.748,90

Professora Josete (PT)

VW Virtus MF (QJQ2396) – 08/19 a 08/20 – R$ 3.276,80

Total: R$ 3.276,80



Rogério Campos (PSD)

VW Virtus MF (QJT5436) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.851,70

VW Virtus AF (BEF4A26) – 08/20 a 10/20 – R$ 909,09

Total: R$ 7.760,79

Sabino Picolo (DEM)*

*Presidente da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJQ1646) – 08/19 a 08/20 – R$ 6.421,42

VW/Virtus AF (BEF3J75) – 08/20 a 10/20 – R$1.628,63

Toyota Corolla XEi 2.0 Flex (BEY4D45) – 08/19 a 10/20 – R$ 603,18

Total: R$ 8.653,23

Serginho do Posto (DEM)

VW Virtus MF (QJR2156) – 08/19 a 08/20 – R$ 7.669,65

VW Virtus AF (BEF3J80) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.561,93

Total: R$ 9.231,58

Thiago Ferro (PSC)*

*Licenciou-se em fevereiro de 2019 e reassumiu o mandato em abril de 2020

VW Virtus MF (QJT4736) – 08/19 a 10/20 – R$ 2.646,79

Total: R$ 2.646,79

Tico Kuzma (Pros)

VW Virtus MF (QJT5506) – 08/19 a 08/20 – R$ 5.617,93

VW Virtus AF (BEF3J77) – 08/20 a 10/20 – R$ 1.185,77

Total: R$ 6.803,70

Tito Zeglin (PDT)*

*1º vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba

VW Virtus MF (QJT5846) – 08/19 a 10/20 – R$ 3.800,78

VW Virtus MF (QJQ1196) – 08/19 a 08/20 – R$ 4.906,24

VW Virtus AF (BEF4A19) – 08/20 a 10/20 – R$ 418,88

Total: R$ 9.125,90

Toninho Da Farmácia (DEM)

VW Virtus MF (QJR2036) – 08/19 a 08/20 – R$ 775,44

VW Virtus AF (BEF3J27) – 08/20 a 10/20 – R$ 6.706,00

Total: R$ 7.481,44

Zezinho Sabará (DEM)

VW Virtus MF (QJT5416) – 08/19 a 08/20 – R$ 1.054,75

VW Virtus AF (BEF3J74) – 08/20 a 10/20 – R$ 7.546,11

Total: R$ 8.600,86