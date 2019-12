Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo da XP Inc, abriu o pregão da Nasdaq no dia da abertura de capital da plataforma de investimentos, com a ação valendo US$ 27. O valor foi superior ao preço indicado originalmente, que ficou entre US$ 22 e a US$ 25, o que representou um movimento de US$ 2,25 bilhões.

Enrolado com a bandeira do Brasil, ao lado da família e de dezenas de funcionários da XP, Benchimol disse esperar que a experiência de sua empresa – iniciada em uma sala em Porto Alegre com R$ 10 mil, depois de ter sido demitido -, possa inspirar outros empreendedores no Brasil. “Estou confiante de que vamos gerar um grande País e vamos colaborar para isso. Esperamos que nossa experiência possa inspirar outros empreendedores no Brasil. Temos a sensação que é só o começo. Temos 1,5 milhão de clientes e vamos continuar ajudando a investir cada vez melhor”, afirmou.

Pouco antes, Benchimol falou emocionado para um grupo de funcionários da XP, chorou e disse que “valeu a pena ficar sem salário por três anos”.

Na sequência, foi tocada a música tema do falecido piloto de Fórmula 1 e ídolo brasileiro Ayrton Senna.

Robert McCooey Jr., vice-presidente da Nasdaq, disse que a experiência da companhia com a Bolsa deve durar décadas. “A XP é uma grande companhia, líder em tecnologia de investimento e atrai investidores americanos devido a sua presença de liderança no Brasil, afirmou.”