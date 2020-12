O WhatsApp vai lançar nesta semana atualizações para a plataforma, que incluem papéis de parede personalizados, recurso de pesquisa de figurinhas e um pacote de figurinhas animadas. A empresa, que pertence ao Facebook, anunciou as novidades nesta terça (1º).

A empresa diz que disponibilizará papéis de parede personalizados para diferentes contatos. “Você nunca mais vai precisar se preocupar de ter enviado uma mensagem no chat errado”, diz o WhatsApp.

O aplicativo também vai oferecer papéis com imagens de natureza e arquitetura e a possibilidade de eles se adaptarem automaticamente ao modo claro e escuro.

Outra novidade anunciada nesta terça é o pacote de figurinhas animadas “Juntos em Casa”, da Organização Mundial da Saúde. Segundo a empresa, esse pacote tem sido um dos mais populares no aplicativo. Ele está disponível com textos em nove idiomas, incluindo o português.

As mudanças serão disponibilizadas ao longo dos próximos dias para usuários do WhatsApp no Android e no iOS, sistemas operacionais do Google e da Apple.