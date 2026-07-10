Economia

Vorcaro encomendou investigação sobre CEO do Itaú, revela operação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 10/07/26 11h08
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A decisão judicial que autorizou a 10ª fase da Operação Compliance Zero revelou diálogos entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o empresário Thiago Miranda. As mensagens mostram que Vorcaro pediu uma investigação informal sobre Milton Maluhy Filho, CEO do Banco Itaú. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (9) pela Polícia Federal. As informações são da Gazeta do Povo.

Nas mensagens, Vorcaro solicita: “Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluhy. Está me causando muito problema. Me ajuda nisso?”. No minuto seguinte, Miranda responde: “Deixa comigo”. Posteriormente, apurou-se que o empresário obteve dados sigilosos do executivo, como documentos pessoais e informações patrimoniais. Não fica claro que tipo de problema o concorrente estaria causando ao Master.

Procurado, o Itaú-Unibanco informou que não comentaria o caso.

Polícia Federal cumpre mandados em Brasília

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Brasília na tarde de quinta-feira. Os mandados foram autorizados pelo ministro do STF André Mendonça.

O foco desta etapa da operação são os responsáveis por uma ação coordenada para atacar a credibilidade do Banco Central em meio ao processo de liquidação do Banco Master. O principal alvo da ação policial foi o publicitário Thiago Miranda, apontado como encarregado de comprometer a imagem do BC a pedido de Daniel Vorcaro. Miranda refuta todas as acusações.

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