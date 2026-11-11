Volume de serviços no Brasil recua 0,1% em setembro de 2026

A Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira (11) mostrou retração de 0,1% no volume de serviços em setembro, em comparação com agosto. O recuo também aparece na comparação anual, com queda de 0,1% frente a setembro de 2025, encerrando 29 meses consecutivos de resultados positivos nessa base. As informações são da Gazeta do Povo.

Apesar das quedas mensais, o setor acumula expansão de 1,5% no ano de 2026 e de 1,9% nos últimos 12 meses. O desempenho ficou 0,4% abaixo do pico histórico alcançado em outubro de 2025. A expectativa do mercado era de retração maior, de 0,4%, segundo a mediana das projeções da Broadcast.

Transportes e tecnologia lideram perdas

Duas das cinco atividades pesquisadas registraram queda: transportes recuou 0,5% e serviços de informação e comunicação tiveram baixa de 0,5%. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, destacou que os transportes exerceram a maior pressão negativa, com perdas no transporte rodoviário de cargas, aéreo de passageiros, logística de cargas e ferroviário de cargas.

No segmento de informação e comunicação, a retração veio principalmente de empresas de tecnologia da informação e de serviços audiovisuais. Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares subiram 0,5%, enquanto outros serviços avançaram 1%. Os serviços prestados às famílias permaneceram estáveis.

Turismo cai e receita nominal cresce

O índice de atividades turísticas teve retração de 1,6% em setembro frente a agosto, ficando 1,6% abaixo do recorde de dezembro de 2024. Segundo Lobo, os preços elevados das passagens aéreas ao longo do ano pressionaram o desempenho do segmento.

A receita nominal do setor de serviços, por sua vez, apresentou crescimento de 0,5% em setembro na comparação mensal. Na comparação anual, o avanço chegou a 6,4%.