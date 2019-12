O Banco Central informou nesta segunda-feira, 23, por meio de nota, que a semana de renegociação de dívidas bancárias, realizada entre 2 e 6 de novembro, contou com a participação de mais de 820 mil pessoas. De acordo com o BC, o volume renegociado das dívidas foi de R$ 4,5 bilhões, com desconto médio de 65%. Também houve alongamento de prazos de pagamento.

“Durante o mutirão, 329 agências bancárias nas capitais de todas as unidades federativas funcionaram até às 20h00, oferecendo aos clientes a possibilidade de negociar dívidas em atraso”, registrou o BC na nota. “A renegociação também poderia ser feita nas demais agências do País durante o horário normal de funcionamento, nos canais digitais dos bancos e pela plataforma consumidor.gov.br.”

Este foi apenas o primeiro mutirão de renegociação de dívidas, fruto de acordo entre o BC e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

A data para a próxima Semana de Renegociação e Orientação Financeira está em processo de definição.