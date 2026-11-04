Vitória democrata nos EUA abre oportunidades para investimentos no Brasil

A conquista da Câmara dos Representantes e do Senado pelos democratas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira (3), estabelece novos contrapesos ao presidente Donald Trump e amplia as perspectivas de investimentos no Brasil. O resultado eleitoral reduz o risco institucional americano e favorece a atração de capitais estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. As informações são da Gazeta do Povo.

O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, destaca que a aceitação do resultado por Trump elimina o principal risco político. O novo equilíbrio de forças no Congresso americano pode beneficiar os mercados globais, segundo o especialista.

A insatisfação dos eleitores americanos com a gestão econômica e os efeitos da guerra contra o Irã, que elevou os preços dos combustíveis, contribuíram para o resultado. Segundo o banco francês BNP Paribas, a variação de preços nos EUA alcançou 28% em cinco anos, levando os juros imobiliários acima de 7% ao ano.

Brasil pode atrair investimentos em data centers e energia limpa

O novo mapa político americano favorece o Brasil na atração de investimentos em infraestrutura tecnológica. Com governadores democratas assumindo estados que concentram 45% da nova capacidade projetada de data centers nos EUA, a tendência é de aumento nas exigências ambientais e nos custos de eletricidade nesses locais.

O economista-chefe da EQI Investimentos, Stephan Kautz, aponta que a oferta de energia brasileira representa uma vantagem competitiva. O país tem excedente de energia solar e aprovou recentemente a regulamentação do programa Redata para abrigar novos empreendimentos em inteligência artificial.

A cadeia de minerais críticos para a transição energética também abre oportunidades de parcerias. O Departamento de Energia dos EUA liberou US$ 500 milhões para projetos focados em processamento, fabricação de baterias e reciclagem. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o movimento abre espaço para conversas que vão além da exportação de minério.

No campo dos investimentos em carteira, a vitória democrata pode pressionar para baixo os rendimentos dos títulos do Tesouro americano. O movimento pós-eleição mostrou recuo nos títulos de dez anos de 5,05% ao ano para 4,92%, acompanhado pelo enfraquecimento global do dólar.

Novos canais de diálogo e limites à reversão de tarifas

A vitória da oposição amplia os canais de interlocução do governo brasileiro no Congresso americano. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ouvidos pelo Correio Braziliense, ressaltam que o avanço democrata enfraquece Trump e abre espaço para uma relação menos assimétrica entre Brasília e Washington.

Stephan Kautz pondera que o rearranjo de forças partidárias expande as vias de diálogo comercial do governo brasileiro. O presidente Lula pode ter um canal mais forte no Congresso para negociar e tentar reverter algumas medidas de Trump.

No plano comercial, porém, os limites impostos a Trump pelo Congresso têm alcance restrito. O presidente e a Representação de Comércio dos EUA contam com instrumentos delegados para aplicar barreiras e tarifas sem consulta prévia aos parlamentares. Em 15 de julho de 2026, a USTR aplicou tarifa adicional de 25% sobre determinados produtos brasileiros.

Para o especialista em renda variável da Davos Investimentos, Marcelo Boragini, a mudança política não gera reversão automática. A conquista da Câmara e do Senado pelos democratas aumenta a necessidade de negociação do governo Trump com a oposição, mas não há uma mudança imediata nas regras comerciais.

Os riscos de impasse no teto da dívida pública, de paralisação do governo e de um processo de impeachment contra Trump podem ampliar a volatilidade nos mercados mundiais. Economistas apontam que o enfraquecimento do dólar pode ter caráter passageiro, já que as eleições de meio de mandato costumam valorizar a moeda americana em períodos subsequentes.