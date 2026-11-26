O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a possível aplicação de tarifas dos Estados Unidos sobre a importação de aeronaves brasileiras é totalmente descabida. A declaração foi dada a jornalistas durante cerimônia de chegada do voo inaugural do avião Embraer E2 da Latam, no Aeroporto de Brasília. Segundo ele, não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico, considerado estratégico. As informações são da Agência Brasil.

Alckmin destacou que é uma tradição não haver tarifas em um setor tão importante quanto o aeronáutico. O governo brasileiro trabalhará para reverter a tendência de imposição de mais um tarifaço norte-americano, afirmou o vice-presidente.

O Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, propôs na terça-feira (25) a imposição de novas tarifas sobre produtos do Brasil. Entre elas, uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. Para Greer, o Brasil não corrigiu o que Washington chama de atos, políticas e práticas irracionais.

De acordo com o integrante do governo de Donald Trump, o Brasil não apresentou nenhum progresso significativo no sentido de resolver o que os EUA consideram práticas comerciais prejudiciais.

O governo brasileiro respondeu horas depois, considerando a proposta uma ameaça e rebatendo os argumentos de Greer. Em nota, o Palácio do Planalto relembrou o acordo feito entre os presidentes Lula e Trump em 21 de agosto sobre criar um grupo de trabalho para tratar de comércio bilateral.

A nota citou ainda um encontro entre Greer e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O governo afirmou que ainda aguarda o envio, por parte do USTR, dos termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. O envio do documento já foi cobrado pelo Brasil reiteradas vezes.

O governo federal reafirmou o interesse em buscar uma saída negociada, sem descartar a possibilidade de adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos.