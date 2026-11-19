A Viacredi estabeleceu como meta distribuir mais de R$ 1 bilhão em sobras anuais aos cooperados até 2030, valor quase cinco vezes superior aos R$ 215,4 milhões registrados em 2025. A cooperativa encerrou o ano passado com a marca histórica de 1 milhão de associados, consolidando-se como a maior cooperativa singular do país em número de cooperados. As informações são da Gazeta do Povo.

Fundada em 1951 por 21 trabalhadores da Hering em Blumenau (SC), a instituição administra atualmente R$ 19,7 bilhões em ativos totais e mantém carteira de crédito de R$ 11,2 bilhões. A cooperativa opera com ticket médio de R$ 20 mil, somando pessoas físicas e jurídicas, e mantém inadimplência controlada em 5%, alinhada à média do sistema financeiro nacional.

Expansão em novos mercados

A estratégia de crescimento inclui expansão em regiões onde a participação ainda é baixa, como o Norte de Santa Catarina e a região metropolitana de Curitiba. Em novembro, a incorporação dos 100 mil cooperados da Acredicoop de Joinville trouxe 21 unidades de atendimento e R$ 1 bilhão em ativos. “No Norte do estado, nossa participação de mercado não chegava a 8%. No Paraná, o share é ainda menor, entre 2% e 3%”, afirma Luciana Brick Pereira, diretora de Negócios.

A cooperativa soma 133 postos de atendimento em 34 municípios de Santa Catarina e Paraná, com R$ 13,8 bilhões em depósitos. Nenhuma outra cooperativa singular se aproxima desse número: o segundo lugar, Sicredi Sudoeste MT/PA, tem 350 mil associados. Em Blumenau, mais de 75% dos habitantes estão vinculados a cooperativas de crédito.

Foco em pequenos negócios

“Nós temos um foco, que é atender pequenas e médias empresas, um público que não é bem acolhido pelas demais instituições financeiras”, afirma Sergio Cadore, presidente do Conselho de Administração. Santa Catarina possui a maior densidade de pequenos negócios do país: 19.482 para cada 100 mil habitantes em idade ativa.

A Viacredi estima que os cooperados economizaram R$ 2,1 bilhões em 2025 na comparação com taxas e juros do sistema bancário tradicional. A cooperativa mantém certificação Great Place to Work há dez anos consecutivos e conquistou o primeiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina em 2025. A Fitch Ratings elevou a nota da instituição para AA(bra), com perspectiva estável, e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) alcançou 17,9%.