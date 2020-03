O vereador de Curitiba Marcos Vieira (PDT) sofreu um grave acidente de trânsito sábado (14) enquanto ia com os pais para o município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O parlamentar sofreu apenas escoriações leves, mas o pai e a mãe dele, ambos com mais de 70 anos, seguem hospitalizados.

publicidade

O pai do vereador apresenta quadro mais grave: teve uma fratura de costela que perfurou o pulmão e, além disso, teve uma das mãos amputada. Já a mãe do vereador está estável, apesar de ter quebrado uma costela e a clavícula.

LEIA MAIS – Greca diz que por enquanto não há motivo pra cancelar aulas por causa do coronavírus

O acidente aconteceu na BR-376, na altura da Colônica Witmarsum, em Palmeira, nos Campos Gerais. Vieira, que dirigia uma caminhonete, diz que seguia pela faixa da esquerda quando um caminhão, que vinha à direita, tentou trocar de faixa para fazer uma ultrapassagem.

Quando viu o carro do vereador, o motorista chegou a tentar retornar à faixa da direita, mas o veículo acabou tocando na caminhonete. De acordo com o parlamentar, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.