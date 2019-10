As vendas no varejo da Alemanha avançaram 3,2% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, segundo dados preliminares publicados nesta segunda-feira pela agência de estatísticas alemã Destatis.

Em relação a julho, as vendas no varejo alemão subiram 0,5% em agosto. O resultado indica retomada do crescimento do setor, uma vez que as vendas haviam recuado 2,2% em julho ante junho deste ano.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas tiveram ganho de 3,0% em 2019 em relação ao mesmo período de 2018.