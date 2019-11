As vendas no varejo da Alemanha recuaram 1,9% em outubro ante setembro, segundo dados preliminares sazonalmente ajustados publicados nesta sexta-feira pela agência de estatísticas alemã Destatis. Por outro lado, em relação a outubro de 2018, o indicador teve alta de 0,8% (em valores reais).

No acumulado de janeiro a outubro, as vendas no varejo alemão avançaram 2,8% ante o mesmo período do ano passado.