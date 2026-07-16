Vendas no varejo crescem 0,1% em maio após queda no mês anterior

O comércio varejista brasileiro registrou alta de 0,1% em maio na comparação com abril, após recuar 1,6% no mês anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).

As informações são da Agência Brasil.

Na comparação com maio de 2025, o varejo avançou 0,4%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,7%. Nos últimos 12 meses, a alta chegou a 1,4%. A média móvel trimestral, no entanto, apresentou queda de 0,2%.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o varejo cresceu na maioria dos meses em 2026. Apenas abril ficou no campo negativo.

Cinco dos oito setores pesquisados puxaram a alta de maio. O destaque foi livros, jornais, revistas e papelaria, com avanço de 15,2%. Tecidos, vestuário e calçados subiram 3,1%. Móveis e eletrodomésticos cresceram 2,7%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria avançaram 1,4%. Combustíveis e lubrificantes registraram alta de 1,1%.

Três setores recuaram. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação caíram 1,7%. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram queda de 1,5%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico recuaram 0,3%.

O varejo ampliado, que inclui materiais de construção e veículos, caiu 0,2% em maio. Materiais de construção cresceram 2,1% e veículos e peças subiram 1,8%.

A receita nominal do varejo cresceu 0,1% na comparação mensal, 4,4% em relação a maio de 2025, 4,2% no acumulado do ano e 4,8% em 12 meses. No varejo ampliado, a receita nominal avançou 0,4% no mês, 2,3% no ano, 3% no acumulado de 2026 e 2,8% em 12 meses.