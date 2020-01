As vendas no varejo da Alemanha sofreram queda de 3,3% em dezembro de 2019 ante novembro, no cálculo com ajustes sazonais, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

Na comparação anual, por outro lado, as vendas no varejo alemão tiveram expansão de 0,8% em dezembro.

Em todo o ano de 2019, o setor varejista da Alemanha vendeu 2,7% mais do que em 2018, informou a Destatis.

O indicador de vendas no varejo alemão é volátil e sujeito a grandes revisões. Por esse motivo, economistas normalmente acompanham os números mensais com cautela e levam mais em consideração as médias em três meses.