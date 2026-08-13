Vendas no comércio crescem 0,5% em junho e sobem 1,9% no semestre

As vendas no comércio brasileiro cresceram 0,5% entre maio e junho de 2026 e fecharam o primeiro semestre com alta de 1,9% em relação ao mesmo período de 2025. Na comparação com junho do ano passado, o avanço foi de 2,9%.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de 12 meses, o comércio registra variação positiva de 1,6%.

O desempenho atual deixa o setor 0,8% abaixo do maior nível já registrado, atingido em março de 2026. Segundo o analista da pesquisa, Cristiano Santos, é o segundo patamar mais alto da série histórica, iniciada em janeiro de 2000.

Santos explica que há um efeito estatístico. Quando se está no ponto mais alto da série, fica mais difícil continuar crescendo.

Dois fatores impulsionaram as vendas de junho: a desaceleração da inflação, que caiu de 0,58% em maio para 0,16% em junho, e o aumento de 1,1% no número de pessoas trabalhando.

Quatro dos oito grupos de atividades pesquisadas apresentaram alta. O destaque foi hiper e supermercados, com crescimento de 1,1%. Móveis e eletrodomésticos subiram 0,4%, artigos farmacêuticos avançaram 0,2% e outros artigos de uso pessoal cresceram 2,4%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, o indicador recuou 1% entre maio e junho. No semestre, porém, registra alta de 1,9%.