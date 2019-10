A quantidade de lançamentos e vendas em agosto na cidade de São Paulo foi recorde para o mês, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). As vendas de imóveis residenciais novos na capital paulista em agosto de 2019 somaram 4.405 unidades, resultado 34,1% superior ao de julho e 70,7% acima das vendas de agosto de 2018.

No acumulado dos últimos 12 meses até agosto deste ano, foram vendidas 40.239 unidades, um aumento de 39,9% em relação ao acumulado até o mesmo mês do ano anterior.

A cidade de São Paulo teve lançamento de 6.064 unidades em agosto, volume 70% acima do mês de julho e 158% superior ao apurado em agosto do ano passado. No acumulado de 12 meses, os lançamentos somaram 51.403 unidades, alta de 48,2%.

O estoque de imóveis novos, que considera unidades na planta, em obras e recém-construídos, fechou o mês de agosto com 25.321 unidades, montante 9,3% maior do que em julho (23.168 unidades) e 51,7% acima de agosto de 2018 (16.692 unidades). O estoque é avaliado em R$ 14,3 bilhões, sendo que o valor médio dos imóveis à venda equivale a R$ 565 mil, de acordo com a pesquisa do Secovi.

“Devemos registrar neste ano o maior desempenho de lançamentos residenciais na cidade de São Paulo desde o início da pesquisa (em 2004). A expectativa é que as vendas acompanhem esse mesmo ritmo”, ressaltou Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi, em nota.

Segundo o sindicato, o bom momento do mercado imobiliário acompanha a melhora do ambiente macroeconômico, com redução das taxas do financiamento e redução, ainda que leve, do nível de desemprego no País, além do andamento da reforma da Previdência.

“Em agosto, registramos mais um mês de saldo positivo na construção civil, com a contratação de 17 mil trabalhadores. Com isso, chegamos a quase 100 mil contratações no acumulado dos primeiros oito meses do ano”, destacou Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP.