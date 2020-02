As vendas de carros na China, o maior mercado automotivo do mundo, totalizaram 1,93 milhão de unidades em janeiro, representando queda de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da associação local de montadoras.

Há duas semanas, a associação havia feito uma estimativa preliminar de queda anual de 18% nas vendas do mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.