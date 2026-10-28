Vendas de alimentos crescem 6,5% após proibição das bets no Brasil

As vendas de alimentos no Brasil cresceram 6,5% na semana entre 5 e 11 de outubro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, o aumento foi de 6,3%. As informações são da Agência Brasil.

Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). As duas semanas analisadas são posteriores à proibição das apostas esportivas online no país, determinada pela Medida Provisória 1394/2026, publicada em 25 de setembro.

A Abras avalia que a decisão vem contribuindo para o aumento do consumo nos lares brasileiros. O crescimento foi registrado em todos os canais do varejo alimentar, incluindo supermercados, atacarejos e mercearias.

Os produtos essenciais lideraram o aumento nas vendas: arroz, óleo, macarrão e café foram os itens com maior crescimento no volume de consumo.

Na primeira semana após a proibição, a região Sul e Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram os maiores índices de crescimento, com 10,6% cada. O Nordeste teve alta de 6,5%, o interior de São Paulo 5,6%, o Grande Rio de Janeiro 4%, o Centro-Oeste 3,6% e a Grande São Paulo 1,2%.

Na segunda semana, a região Sul continuou liderando com 9% de crescimento. Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram 7,1%, Grande Rio de Janeiro 6%, interior de São Paulo 5,6%, Grande São Paulo 5,5%, Nordeste 4,5% e Centro-Oeste 3,5%.

A Abras relaciona os números com dados do Banco Central do Brasil que mostram redução de 10% no número de transações em PIX no país quando as bets foram proibidas. Atualmente, essa redução está em 7%.