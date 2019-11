A venda líquida de moedas estrangeiras pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) caiu pelo segundo mês consecutivo em outubro, à medida que o yuan continuou a se recuperar em relação ao dólar. O BC chinês vendeu um montante líquido de 598 milhões de yuans (US$ 85 milhões) no mês passado, valor inferior ao 1,05 bilhão de yuans de setembro, segundo dados oficiais divulgados hoje.

O PBoC informou também que sua posição cambial total no fim de outubro diminuiu para 21,235 trilhões de yuans, marcando o 15º mês seguido de reduções.

Em outubro, o yuan teve valorização de 1,4% frente ao dólar, segundo a provedora de dados Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.