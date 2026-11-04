Venda de veículos novos deve crescer 12,8% no Brasil em 2026

O mercado de veículos novos no Brasil deve fechar 2026 com vendas de quase 5,6 milhões de unidades, um crescimento de 12,8% em relação ao ano anterior. A projeção foi revisada para cima pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta quarta-feira (4), quando divulgou os dados de emplacamentos de outubro. A estimativa anterior era de alta de 8,6%. As informações são da Agência Brasil.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram emplacadas 4.722.650 unidades no país, alta de 12,62% sobre o mesmo período de 2025. O resultado acumulado é o segundo maior da série histórica, atrás apenas de 2011. Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, destacou o ritmo consistente de crescimento do mercado brasileiro, com recuperação gradual em segmentos como caminhões e ônibus após a implantação do Programa Move Brasil.

Em outubro, porém, as vendas caíram 4,06% em relação a setembro e 0,85% ante outubro de 2025. A federação atribui a retração ao calendário: o mês teve 21 dias úteis neste ano, contra 23 no ano passado. Foram emplacados 489.119 veículos no período, incluindo automóveis, comerciais leves, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários.

Veículos elétricos impulsionam mercado

A venda de veículos eletrificados tem sido um dos principais motores do crescimento em 2026. No acumulado do ano, os modelos híbridos e totalmente elétricos somaram 524.766 unidades emplacadas, avanço superior a 130%. A participação desses veículos no total de automóveis e comerciais leves praticamente dobrou: passou de 10,67% em 2025 para 20,54% neste ano.

O segmento de automóveis e comerciais leves registrou crescimento de 17,29% no acumulado de 2026, com 2.410.505 unidades emplacadas. Apenas em outubro, houve queda de 5,48% em relação a setembro, mas alta de 2,5% ante outubro do ano passado.

Caminhões e motos têm desempenho misto

Caminhões e ônibus ainda apresentam queda no ano, apesar de alguma recuperação. No acumulado, o recuo foi de 4,18%, menor que a retração de 8,36% registrada até setembro. Em relação a outubro de 2025, as vendas caíram 10,26%.

Já as motocicletas cresceram 8,90% no ano, com 1.985.816 unidades emplacadas, o maior volume acumulado da série histórica. Arcelio Junior explicou que as motos atendem tanto à mobilidade individual quanto a atividades profissionais nas cidades, o que mantém a demanda elevada.