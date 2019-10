O mercado de veículos novos cresceu 10,1% em setembro ante igual mês do ano passado, informou nesta quarta-feira, 2, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em balanço divulgado a jornalistas. O resultado confirma desempenho antecipado na terça-feira, 1º de outubro, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Foram 234,8 mil unidades vendidas no mês passado, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, contudo, se comparado a agosto, representa queda de 3,3%.

As variações foram influenciadas principalmente pela diferença de dias úteis. Setembro deste ano teve dois dias úteis a mais que igual mês do ano passado.

Na conta pela média diária, que busca tirar esse efeito, o mercado ficou praticamente estável nessa comparação. Já agosto teve um dia útil a mais. Pela média, a variação sobre o mês anterior foi de alta de 1,2%.

Acumulado

No acumulado do ano até setembro, as concessionárias registraram 2,029 milhões de emplacamentos, expansão de 9,9% em relação a igual período do ano passado.

Segmentos

Na categoria de veículos leves, que soma os segmentos de automóveis e comerciais leves, foram registrados 223,2 mil emplacamentos em setembro, avanço de 9% sobre igual mês do ano passado. Já na comparação com agosto, houve recuo de 3,2%. No acumulado do ano, foram licenciadas 1,935 milhão de unidades, alta de 8,7%.

No mercado de caminhões, as concessionárias venderam 9,3 mil unidades no nono mês do ano, crescimento de 38,7% em relação a setembro de 2018. No entanto, na comparação com agosto, houve retração de 2,9%. De janeiro a setembro, foram vendidas 74,7 mil unidades, expansão de 40,6%.

No caso do segmento de ônibus, as vendas somaram 2,3 mil unidades em setembro, alta de 19,8% ante o volume de setembro do ano passado. Sobre o resultado de agosto, contudo, houve contração de 14,5%. De janeiro a setembro, o mercado acumula 19,8 mil vendas, aumento de 47% em relação a igual intervalo de 2018.