A Vale informou que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL) assinou um sumário de acordo futuro (Heads of agreement) com a Sumitomo Metal Mining Co. e a PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Inalum, referente a obrigação de desinvestimento da PT Vale Indonesia Tbk (PTVI), mineradora de níquel. Segundo a mineradora brasileira, o acordo faz parte das exigências previstas em aditivo contratual firmado em outubro de 2014 com o Governo da Indonésia.

Atualmente, VCL e a SMM são acionistas da PTVI e detêm 58,7% e 20,1% das ações emitidas, respectivamente.

A VCL e a SMM concordaram em cumprir as obrigações de desinvestimento de 20% de participação e a Inalum, empresa de mineração estatal que supervisiona os investimentos em mineração do Estado, foi nomeada pelo Governo da Indonésia para adquirir essa participação.

Após a transação, a VCL e a SMM passarão a deter, em conjunto, aproximadamente 59% das ações da PTVI.

Os termos e condições finais devem constar em um documento definitivo, que as partes esperam assinar até o final de 2019. De acordo com comunicado ao mercado, a conclusão da transação deve ocorrer em seis meses após a execução do acordo.