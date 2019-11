Reitores de universidades da região amazônica assinaram uma carta de compromissos pelo desenvolvimento de pesquisas em bioeconomia, informou o Ministério da Agricultura. No 1º Encontro de Bioeconomia e Sociobiodiversidade da Amazônia, encerrado ontem na Universidade do Amazonas, em Manaus, reitores apresentaram uma carta na qual se comprometem a atuar de forma colaborativa para produzir conhecimento e propor políticas públicas voltadas para bioeconomia. “O objetivo da rede é criar alternativas inovadoras baseadas em novas tecnologias e estratégias que possam valorizar e proteger os ecossistemas da Amazônia e melhorar a qualidade de vida das populações que vivem no bioma”, disse o ministério em nota.

O documento foi assinado por representantes das seguintes instituições: Universidade do Estado do Amazonas, Instituto Federal do Amazonas, Fiocruz Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), Centro de Biotecnologia da Amazônia e as universidades federais do Amazonas, do Acre, do Oeste do Pará, de Roraima, do Amapá, do Tocantins e Rural da Amazônia.