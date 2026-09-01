Trump retirou tarifas sobre carne após reunião com Joesley Batista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou tarifas sobre importações de carne bovina um dia após se reunir com o empresário brasileiro Joesley Batista, dono da JBS, na Casa Branca. As informações são do jornal americano The Wall Street Journal, publicadas nesta segunda-feira (31).

Segundo o periódico, Joesley se encontrou com Trump no Salão Oval no dia 20 de março. Na conversa, ambos discutiram como o fornecimento adicional de carne bovina do Brasil poderia ajudar caso o presidente eliminasse uma taxa de importação de 26%. O jornal não conseguiu apurar quem organizou o encontro.

Trump anunciou importação sem tarifas no dia seguinte

No dia seguinte à reunião, Trump anunciou na rede Truth Social a importação sem tarifas de até 300 mil toneladas métricas de aparas de carne bovina magra de vários países. A medida vale por 90 dias e tem como objetivo reduzir os preços da carne nos Estados Unidos. Os produtos importados serão vendidos com preços 25% menores em relação aos valores de mercado.

Joesley Batista e seu irmão, Wesley Batista, são acionistas majoritários da JBS. Os dois foram afastados após um escândalo de corrupção no Brasil há quase uma década, no qual admitiram ter subornado políticos. Eles passaram meses na prisão e firmaram acordos para encerrar acusações de corrupção nos EUA. A empresa afirma que possui um programa de compliance robusto atualmente.

Presidente americano acusou JBS de monopólio

Apesar da conversa com Joesley, Trump anunciou na semana passada que vai desregulamentar o setor de processamento de carne dos EUA. Ele acusou as quatro maiores empresas do setor no mercado americano, entre elas a JBS, de monopólio. O Departamento de Justiça americano abriu investigação sobre o assunto. As empresas negam qualquer irregularidade.