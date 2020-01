O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que defendeu reformas “dramáticas” na Organização Mundial do Comércio (OMC) durante encontro com o diretor-geral do grupo, o brasileiro Roberto Azevêdo, às margens da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Segundo Trump, Azevêdo planeja viajar aos EUA nas próximas semanas.

Azevêdo, que falou durante coletiva de imprensa em Davos, concordou que a OMC precisa ser atualizada e passar por reformas. Fonte: Dow Jones Newswires.