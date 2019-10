Três dos nove grupos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram deflação em setembro, segundo os dados divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque foi a queda de 0,34% nos custos de Alimentação e Bebidas, mas também houve recuos em Artigos de Residência (-0,40%) e em Comunicação (-0,06%).

No grupo Artigos de Residência, que teve a maior variação negativa entre os grupos no mês de setembro, o resultado foi puxado pela queda de 1,22% nos preços do item eletrodomésticos.

Na direção oposta, as elevações ocorreram nos grupos Habitação (0,76%), Despesas Pessoais (0,10%), Educação (0,04%), Vestuário (0,58%), Transportes (0,09%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,09%).

No grupo Vestuário, houve influência dos itens joias e bijuterias (1,68%), calçados (0,70%), roupa masculina (0,60%), e roupa feminina (0,30%).