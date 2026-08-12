Transpetro abre 281 vagas com salários de até R$ 15 mil

A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, abriu inscrições para concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. O salário inicial varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, auxílio educacional e plano de saúde.

As informações são da Agência Brasil.

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos em quatro editais: quadro de mar para oficiais, quadro de mar para suboficiais e guarnição, quadro de terra para nível médio e quadro de terra para nível superior.

As inscrições vão até 14 de setembro no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso. Os editais do quadro mar oferecem 180 vagas, enquanto o quadro terra tem 101 vagas.

Locais de trabalho e provas

Para o quadro terra, as vagas estão nos polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. No quadro de mar, as oportunidades têm abrangência nacional.

As provas serão aplicadas em 29 de novembro em todas as capitais, independentemente do polo de trabalho escolhido pelo candidato.

Reserva de vagas e taxas

A Transpetro reservou 30% das vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Para pessoas com deficiência, há reserva de 10% das vagas e do cadastro reserva.

A taxa de inscrição varia de R$ 81,50 para cargos de mar como auxiliar de saúde, cozinheiro e moços, e carreiras de terra de nível médio e técnico, a R$ 117 para cargos de mar para oficiais e carreiras de terra de nível superior.

Há isenção da taxa para candidatos de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso tem validade de 1,5 ano e pode ser prorrogado por igual período. A Transpetro tem cerca de 5,7 mil empregados e é a maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis do país.